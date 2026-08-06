Polémica en Cee por la apertura de las grandes superficies comerciales el día grande de A Xunqueira 

Festas da Xunqueira de Cee el año pasado Cristian Trillo

La celebración de las fiestas de A Xunqueira abre un nuevp debate político en Cee, esta vez por la apertura de las grandes superficies durante el 15 de agosto, día grande de los festejos. El BNG responsabiliza al gobierno municipal de no haber solicitado a la Xunta el cambio de uno de los días autorizados de apertura comercial, una posibilidad contemplada en la normativa gallega que, según sostiene la formación nacionalista, habría permitido que los trabajadores de estos establecimientos también pudieran disfrutar de la jornada festiva.

La controversia surge después de que el Concello publicara un bando informando de que el domingo 16 de agosto, al suspenderse el mercado dominical por las fiestas, los establecimientos comerciales de más de 300 metros cuadrados deberán permanecer cerrados, tal y como establece la legislación vigente. El anuncio recuerda que las atracciones permanecerán instaladas entre el 12 y el 17 de agosto y que las fiestas se celebrarán entre los días 13 y 16.

Sin embargo, el grupo municipal del BNG sostiene que el verdadero problema se encuentra en el sábado 15 de agosto, cuando las grandes superficies sí podrán abrir al público.

Los nacionalistas aseguran que el 10 de noviembre de 2025 registraron un escrito solicitando al Concello que pidiera a la Consellería competente la modificación de uno de los festivos comerciales autorizados para 2026. Recuerdan que la propia normativa autonómica permite a los ayuntamientos cambiar hasta dos fechas por razones sociales y económicas de ámbito local, siempre que la solicitud se presente antes del 15 de noviembre y vaya acompañada de los informes correspondientes.

Según el BNG, otros municipios con situaciones similares, como Sanxenxo o Ferrol, sí realizaron ese trámite, por lo que consideran que en Cee existió una “flagrante deixadez de funcións da alcaldesa e o seu goberno”. La formación sostiene que esa falta de gestión provoca ahora que los trabajadores de las grandes superficies tengan que trabajar durante la principal jornada festiva del municipio.

O Goberno municipal debería asumir a parte de responsabilidade que lle corresponde e actuar con maior dilixencia na defensa dos intereses do municipio e das persoas traballadoras BNG de Cee

Además, el grupo nacionalista recuerda que el pasado 10 de abril el Concello difundió un bando responsabilizando a la Xunta de la situación, sin explicar —afirman— que el Ayuntamiento disponía de un mecanismo legal para modificar la fecha de apertura.

En su comunicado, el BNG reclama que la alcaldesa explique qué gestiones realizó el Concello y aclare si ejerció o no la facultad prevista en la ley para solicitar el cambio. “O Goberno municipal debería asumir a parte de responsabilidade que lle corresponde e actuar con maior dilixencia na defensa dos intereses do municipio e das persoas traballadoras”, sostiene la formación.

El grupo concluye defendiendo un modelo comercial que compatibilice la actividad económica con el respeto a las fechas más significativas para Cee y con los derechos de los trabajadores, insistiendo en que el desarrollo económico “tamén debe ir acompañado de responsabilidade institucional e compromiso coa nosa veciñanza”.