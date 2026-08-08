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Cee

Cee cierra una semana de poesía con la entrega del primer Premio Batallón Literario

Será este domingo a las 21.00 horas en el auditorio Baldomero Cores de la Casa da Cultura

Redacción Carballo
08/08/2026 18:53
Última jornada de 'Poesía na rúa' en Cee
Última jornada de 'Poesía na rúa' en Cee
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Cee pondrá este domingo el broche a una semana en la que la poesía tomó sus calles para conmemorar los 30 años del Batallón Literario da Costa da Morte. La gala del I Certame de Poesía Batallón Literario da Costa da Morte se celebrará a las 21.00 horas en el auditorio Baldomero Cores de la Casa da Cultura y tendrá como protagonista a Xosé Luis Mosquera Camba, ganador de esta primera edición con 'Infelices aves (traxicomedia lírica)'.

La cita llegará después de seis jornadas de 'Poesía na Rúa', una iniciativa que llevó los versos a diferentes espacios públicos del municipio. El ciclo concluyó en la Praza da Constitución con un recital protagonizado por Mónica Góñez, Moncho Bouzas y Rocío Leira. En total, 18 escritores y escritoras participaron durante la semana en una programación concebida como homenaje al legado del Batallón Literario coincidiendo con el trigésimo aniversario de su nacimiento en Cee.

Modesto Fraga intervindo no acto

As rúas de Cee énchense de poesía durante toda a semana

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El cierre tendrá además un importante componente literario y cultural. La gala estará presentada por Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía 2023 por 'Materia' y una de las voces gallegas con mayor proyección internacional, además de mantener una estrecha vinculación con el propio Batallón Literario.

En el acto intervendrán la alcaldesa de Cee, Margot Lamela; la diputada provincial de Lingua, Igualdade e Dereitos Civís, Sol Agra, y el secretario xeral da Lingua, Valentín García. También participará Modesto Fraga, integrante del jurado del certamen.

Uno de los momentos centrales llegará con la entrega del premio a Mosquera Camba por parte de la alcaldesa. El escritor, nacido en 1961, ofrecerá unas palabras de agradecimiento y leerá un fragmento de 'Infelices aves'

Treinta años de historia en imágenes y voces

La gala servirá también para volver la mirada hacia la historia del movimiento poético surgido en la Costa da Morte. El programa incluye la proyección de 'O Batallón 30 anos despois', un vídeo con guion de Víctor Castiñeira que recorre la trayectoria del colectivo a través de los testimonios y poemas de 17 autores y autoras vinculados de diferentes maneras al Batallón Literario.

La alcaldesa con el jurado del certamen y el técnico Víctor Castiñeira

O I Certame do Batallón Literario da Costa da Morte xa ten gañador

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La música tendrá igualmente un peso destacado. Fernando Fraga y Martín Castiñeira, a acordeón y clarinete, interpretarán 'A Mon', composición creada por Fraga en 2025 como homenaje a José Ramón Rey Senra, 'Mon', fallecido en abril del pasado año y estrechamente vinculado a la vida cultural de Cee y a la Biblioteca Pública Municipal Francisco Mayán, desde donde colaboró activamente con el Batallón. El dúo interpretará además 'Amore', del compositor vasco Gorka Hermosa.

En la parte final, Fernando Fraga estará acompañado por Néstor Fidalgo, con percusión y arpa. Interpretarán 'Para Kepa', dedicada a Kepa Junquera, y 'Plácido', dedicada a Plácido Baamil, gaiteiro, zanfonista y percusionista apasionado por la música tradicional que fue homenajeado por el Concello de Cee en 2024. La alcaldesa, Margot Lamela, será la encargada de cerrar el acto.

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