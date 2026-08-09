Cee aclara la polémica del 15 de agosto: los comercios pueden decidir si cierran el día da Xunqueira

La alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, presidirá el acto de inauguración de la exposición Cristian Trillo

La alcaldesa de Cee, Margot Lamela, salió al paso de las dudas y comentarios surgidos en torno a la posibilidad de que las grandes superficies comerciales abran sus puertas el próximo 15 de agosto, coincidiendo con el día grande de las Festas da Xunqueira.

La regidora aclara que ese día está incluido por la Xunta de Galicia entre las jornadas autorizadas para la apertura comercial y que esta autorización tiene carácter general, por lo que no se trata de una excepción concedida específicamente a Cee.

La posibilidad de abrir tampoco implica que los establecimientos estén obligados a hacerlo. Cada comercio puede decidir si desarrolla su actividad durante esa jornada o permanece cerrado.

A regulación dos domingos e festivos de apertura comercial corresponde á Xunta de Galicia Margot Lamela, alcaldesa de Cee

Lamela también explica que el Concello no tiene capacidad para decidir unilateralmente que ningún establecimiento abra ese día. “A regulación dos domingos e festivos de apertura comercial corresponde á Xunta de Galicia”, señala.

Los ayuntamientos pueden solicitar modificaciones de determinadas fechas del calendario comercial, pero deben hacerlo mediante un procedimiento específico y con los correspondientes informes de la Cámara de Comercio y de las organizaciones empresariales y sindicales representativas. La decisión definitiva corresponde a la Administración autonómica.

Polémica en Cee por la apertura de las grandes superficies comerciales el día grande de A Xunqueira Más información

La alcaldesa también se refiere a los casos de Ferrol, Vilalba y Sanxenxo, municipios que solicitaron modificaciones del calendario comercial de 2026. Según la resolución publicada en el Diario Oficial de Galicia citada por Lamela, el 15 de agosto continúa figurando como jornada de apertura autorizada también en esos tres municipios.

Por ello, la regidora insiste en despejar una de las principales dudas generadas estos días: “Cee non ten unha autorización especial nin diferente”.