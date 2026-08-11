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Diario de Ferrol

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Cee

Despois da eclipse, as estrelas do jazz brillarán como nunca en Cee no concerto de Charo Quicler Jazz Band

Trátase dunha das mellores bandas de jazz de Galicia

Redacción Carballo
11/08/2026 22:27
O auditorio de Cee cheo de público
O auditorio de Cee cheo de público
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O auditorio Baldomero Cores acollerá este mércores 12 de agosto (21.30 horas) o concerto dunha das mellores bandas de jazz de Galicia, a Charo Quicler Jazz Band. 

A banda destaca polas súas propostas conceptuais e emotivas, rendendo tributo ás grandes figuras femininas do xénero mediante unha coidada instrumentación e unha voz chea de matices. 

O seu espectáculo 'Do jazzmín ao jazz' é un tributo a pioneiras dos anos 40 como Ela Fitzge-rald, Billie Holiday, Sarah Vaughan e Dinah Washing-ton. 

O título alude ao xasmín co que adoitaban perfumarse estas cantantes para acceder a salas onde, inicialmente, o protagonismo recaía só nos músicos homes. 

Tamén teñen actuado nas principais ciudades galegas con espectáculos dedicados en exclusiva a figuras crave do xénero, como o seu aclamado repertorio enfocado na elegancia e a forza expresiva de Billie Holiday. 

O núcleo musical da banda integra a recoñecidos profesionais da escea do jazz galego, entre os que habitualmente figuran: Charo Quicler (Voz principal), Ricardo Formoso (Trompeta) ou Pablo Añón (Saxo e Frauta). A dirección é obra do recoñecido mestre José Somoza, quen ten participado nas festas da Xunqueira coa Orquestra Los Satélites durante moitos anos, sendo moi lembradas as súas actuación como trompeta solista polo seu virtuosismo.

A Charo Quicler Jazz Band é unha formación é habitual nos templos do xénero e en programacións culturais do noroeste peninsular: o Club Filloa na Coruña ou o Vitruvia Café en Vigo, xunto a súa participación en festivais e certames de renome como o festival Maio Jazz do Teatro Colón, o ciclo Música V no Teatro Afundación Vigo, ou o Festival de Jazz de Lugo.

Un boa ocasión para que os ceenses, despois da contemplación dun fenómeno astronómico histórico, acudan a disfrutar tamén dun bo concerto musical.

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