A Xunqueira arranca con acento ceense: el pregón de Rocío Leira y la música de Unto Vello

Rocío Leira, pregonera de las Festas da Xunqueira Cedida

Las Festas da Xunqueira e San Roque comienzan este jueves en Cee con marcado acento local y cuatro jornadas por delante en las que se sucederán conciertos, verbenas, pasacalles y propuestas para todos los públicos. La escritora y docente Rocío Leira, natural de Pereiriña, será la encargada de pronunciar el pregón, mientras que la primera noche tendrá también como protagonista a Xabi Gómez, natural de Brens e integrante de Unto Vello.

La Praza da Constitución acogerá a las 21.30 horas el acto que abrirá oficialmente las celebraciones. Rocío Leira Castro llega al pregón después de participar estos mismos días en Poesía na rúa, dentro de la programación del I Certame de Poesía Batallón Literario da Costa da Morte.

Cee cierra una semana de poesía con la entrega del primer Premio Batallón Literario Más información

Licenciada en Matemáticas por la Universidade de Santiago de Compostela, Leira ha desarrollado paralelamente una extensa trayectoria literaria en poesía, narrativa y literatura infantil y juvenil.

Después del pregón llegará la música de Unto Vello, el proyecto de Bieito Pereira y Xabi Gómez que recupera cantares tradicionales gallegos y los lleva al escenario con el baile y la creación de comunidad como elementos centrales. El dúo acaba de publicar 'Inmaterial', su primer disco, después de superar los 25 conciertos en su primer año de trayectoria.

La programación festiva continuará esa misma noche, desde las 23.00 horas, con CEEstival, que reunirá a ocho DJs en un recorrido “desde los 90 hasta la actualidad”: Iván Lema, Iván Pereira, Raxo, Kaprio, Alfonso, Manel Muñoz, Martín Pérez, Pepe Formoso y Guillermo.

Cuatro intensas jornadas

El viernes será el turno de la verbena con Orquesta Capitol y Disco Móbil Mega CDC, mientras que el sábado 15, día grande de A Xunqueira, la música comenzará con el pasacalles de la Charanga O Rumbo. A las 13.30 horas habrá sesión vermú con la Banda de Música de Cee y el grupo Eric Hidalgo Prime. La banda ceense ofrecerá además un concierto a las 20.30 y, desde las 22.00 horas, actuarán Malleira, Orquesta Finisterre Project y nuevamente Eric Hidalgo Prime. Los fuegos artificiales, a medianoche, completarán la jornada.

Cee aclara la polémica del 15 de agosto: los comercios pueden decidir si cierran el día da Xunqueira Más información

Las celebraciones se despedirán el domingo, día de San Roque. La Charanga Peta Forte abrirá la jornada y, tras la sesión vermú de las 13.30 horas, actuarán la Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla, la Orquesta Escaparate, Judith Cundíns y el grupo de gaitas A Tripulación. El paseo marítimo acogerá a las 17.00 horas una fiesta infantil y, ya por la noche, habrá concierto de la Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla y una última verbena con Orquesta Escaparate y Ráfaga. DJ Rubén Martínez pondrá el cierre a cuatro días de celebración en Cee.