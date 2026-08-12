Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

A Xunqueira arranca con acento ceense: el pregón de Rocío Leira y la música de Unto Vello

La programación festiva continuará desde las 23.00 horas, con CEEstival

Redacción Carballo
12/08/2026 17:16
Rocío Leira, pregonera de las Festas da Xunqueira
Rocío Leira, pregonera de las Festas da Xunqueira
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las Festas da Xunqueira e San Roque comienzan este jueves en Cee con marcado acento local y cuatro jornadas por delante en las que se sucederán conciertos, verbenas, pasacalles y propuestas para todos los públicos. La escritora y docente Rocío Leira, natural de Pereiriña, será la encargada de pronunciar el pregón, mientras que la primera noche tendrá también como protagonista a Xabi Gómez, natural de Brens e integrante de Unto Vello.

La Praza da Constitución acogerá a las 21.30 horas el acto que abrirá oficialmente las celebraciones. Rocío Leira Castro llega al pregón después de participar estos mismos días en Poesía na rúa, dentro de la programación del I Certame de Poesía Batallón Literario da Costa da Morte.

Última jornada de 'Poesía na rúa' en Cee

Cee cierra una semana de poesía con la entrega del primer Premio Batallón Literario

Más información

Licenciada en Matemáticas por la Universidade de Santiago de Compostela, Leira ha desarrollado paralelamente una extensa trayectoria literaria en poesía, narrativa y literatura infantil y juvenil. 

Después del pregón llegará la música de Unto Vello, el proyecto de Bieito Pereira y Xabi Gómez que recupera cantares tradicionales gallegos y los lleva al escenario con el baile y la creación de comunidad como elementos centrales. El dúo acaba de publicar 'Inmaterial', su primer disco, después de superar los 25 conciertos en su primer año de trayectoria.

La programación festiva continuará esa misma noche, desde las 23.00 horas, con CEEstival, que reunirá a ocho DJs en un recorrido “desde los 90 hasta la actualidad”: Iván Lema, Iván Pereira, Raxo, Kaprio, Alfonso, Manel Muñoz, Martín Pérez, Pepe Formoso y Guillermo.

Cuatro intensas jornadas

El viernes será el turno de la verbena con Orquesta Capitol y Disco Móbil Mega CDC, mientras que el sábado 15, día grande de A Xunqueira, la música comenzará con el pasacalles de la Charanga O Rumbo. A las 13.30 horas habrá sesión vermú con la Banda de Música de Cee y el grupo Eric Hidalgo Prime. La banda ceense ofrecerá además un concierto a las 20.30 y, desde las 22.00 horas, actuarán Malleira, Orquesta Finisterre Project y nuevamente Eric Hidalgo Prime. Los fuegos artificiales, a medianoche, completarán la jornada.

La alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, presidirá el acto de inauguración de la exposición

Cee aclara la polémica del 15 de agosto: los comercios pueden decidir si cierran el día da Xunqueira

Más información

Las celebraciones se despedirán el domingo, día de San Roque. La Charanga Peta Forte abrirá la jornada y, tras la sesión vermú de las 13.30 horas, actuarán la Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla, la Orquesta Escaparate, Judith Cundíns y el grupo de gaitas A Tripulación. El paseo marítimo acogerá a las 17.00 horas una fiesta infantil y, ya por la noche, habrá concierto de la Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla y una última verbena con Orquesta Escaparate y Ráfaga. DJ Rubén Martínez pondrá el cierre a cuatro días de celebración en Cee.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Rocío Leira, pregonera de las Festas da Xunqueira

A Xunqueira arranca con acento ceense: el pregón de Rocío Leira y la música de Unto Vello
redacción carballo
O auditorio de Cee cheo de público

Despois da eclipse, as estrelas do jazz brillarán como nunca en Cee no concerto de Charo Quicler Jazz Band
redacción carballo
La alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, presidirá el acto de inauguración de la exposición

Cee aclara la polémica del 15 de agosto: los comercios pueden decidir si cierran el día da Xunqueira
redacción carballo
Última jornada de 'Poesía na rúa' en Cee

Cee cierra una semana de poesía con la entrega del primer Premio Batallón Literario
redacción carballo