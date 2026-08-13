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Cee

Los recuerdos de Rocío Leira marcan el inicio de las fiestas de A Xunqueira en Cee

La escritora natural de Pereiriña fue la encargada de la lectura del pregón

Redacción Carballo
13/08/2026 23:03
Rocío Leira (c) antes de la lectura del pregón y junto a ella la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela (d.)
Rocío Leira (c) antes de la lectura del pregón y junto a ella la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela (d.)
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Con la lectura del pregón a cargo de Rocío Leira se dio el pistoletazo de salida a primeras horas de la noche de ayer a las fiestas de A Xunqueira de Cee.

La escritora nacida en Pereiriña tiró de recuerdos y anécdotas para reflejar la gran evolución experimentada por el pueblo desde los años de su niñez hasta el momento actual.

Se refirió en primer lugar a la transformación en el ámbito sanitario, recordando la precariedad en la que trabajaban los médicos rurales de los años 60-70 y contraponiendo esa realidad con los nuevos tiempos marcados por el hospital comarcal, "o maior orgullo dos ceenses".

También recordó su condición de hija de emigrante, apuntando que por mucho cariño que le den a sus nietos "os avós nunca poden substituír aos pais". Sin embargo, prosiguió, "agora é Cee o que acolle a ducias de persoas chegadas de todas as partes do mundo e tamén a milleiros de turistas e peregrinos".

Pese a todo, aseguró no pasar hambre en su niñez: "A única fame que pasei foi de libros", dijo, mientras recordaba su primera visita con 8 años a la biblioteca de Cee, a la que no volvería hasta 15 o 16 años después.

Momento previo a la lectura del pregón en la Praza da Constitución de Cee
Momento previo a la lectura del pregón en la Praza da Constitución de Cee
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La escritora tuvo un recuerdo emotivo para su bisabuelo Ramiro del que recordó su faceta de poeta a pesar de carecer de estudios. "Sementou en min as gañas de ser escritora", afirmó al tiempo que recitaba varias de sus poesías. 

Tampoco se olvidó de sus abuelos Celia y Ramón, ni de los distintos comercios que había en Cee cuando ella era niña, de los que hizo una descripción pormenorizada. 

La pregonera aludió igualmente al Mercado Vello, al que acudía con su abuela a vender huevos; a la Feira dos Porcos que se celebraba en Raíces ; y al antiguo colegio Eugenio López, en el que ella estudió y del que recordó la gran rivalidad que existía con otro colegio ceense, el Manuela Rial.

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