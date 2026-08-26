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Cee

El Castillo del Príncipe de Cee es la casa en venta más cara de Galicia

La fortaleza del siglo XVIII está en la lista de las diez más costosas de España de Idealista por cinco millones

A. Pérez Cavolo
26/08/2026 18:34
Castillo del Príncipe, en la parroquia de Ameixenda, en Cee
Castillo del Príncipe, en la parroquia de Ameixenda, en Cee
Concello de Cee
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El Castillo del Príncipe, la fortaleza del siglo XVIII situada frente al mar en Cee, es la vivienda más cara actualmente a la venta en Galicia. El inmueble, aparece anunciado en Idealista por cinco millones de euros y encabeza la clasificación gallega de un estudio publicado este miércoles por el portal inmobiliario sobre las propiedades más exclusivas del mercado español. 

La propiedad se encuentra en Ameixenda, en plena ría de Cee-Corcubión y a pocos kilómetros de Fisterra. Su historia se remonta al siglo XVIII. La fortaleza fue mandada construir durante el reinado de Felipe V en 1740 y las obras concluyeron en 1751. Su nombre homenajea al entonces príncipe Carlos, que posteriormente se convertiría en Carlos III. 

El edificio es el complejo más grande del municipio. y cuenta con piscina comunitaria en la parte alta de Canido

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El conjunto fue completamente restaurado entre 1985 y 1986. Pero los cinco millones no dan acceso únicamente al antiguo castillo. La finca ocupa más de 33.000 metros cuadrados, está cerrada por un muro de piedra y cuenta con unos 300 metros de frente al mar y acceso privado. La superficie construida que recoge Idealista alcanza los 2.700 metros cuadrados. 

La fortaleza propiamente dicha dispone de unos 670 metros cuadrados en una sola planta y conserva elementos que recuerdan directamente su pasado defensivo, como los techos abovedados de piedra, el patio de armas, los polvorines y las almenas. En su interior se distribuyen, entre otras dependencias, un salón comedor de unos 150 metros cuadrados, otro gran salón con chimenea, cinco dormitorios con chimenea y cinco baños. El conjunto es mucho mayor.

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En la finca existen varias construcciones independientes, entre ellas un chalet de estilo inglés de unos 200 metros cuadrados, otra vivienda distribuida en tres alturas y dos edificaciones de alrededor de 200 metros cuadrados por planta. A ello se suman una piscina de 18 por 10 metros, pista de tenis, varios estanques y amplias zonas ajardinadas, con camelios, magnolios, cedros, rododendros, azaleas, hortensias, rosales y árboles frutales. 

El precio coloca al singular inmueble por encima de cualquier otra vivienda actualmente anunciada en Galicia en Idealista. Aun así, la fortaleza ceense queda muy lejos de las cifras que alcanza el mercado de lujo en otros puntos del país. 

Las diez propiedades más caras de España se concentran íntegramente entre Mallorca y la Costa del Sol y todas superan los 24 millones de euros. La más cara es Villa Bellagio, en la Milla de Oro de Marbella, que busca comprador por 70 millones de euros.

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