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Cee

Una colisión entre dos vehículos en Pereiriña obliga a excarcelar a uno de los ocupantes

El choque por alcance tuvo lugar en el kilómetro 2 de la carretera provincial DP-2301

Redacción Carballo
27/08/2026 21:23
Una ambulancia del 061
El herido tuvo que ser evacuado en una ambulancia del 061
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Una persona tuvo que ser excarcelada a raíz de un choque entre dos vehículos ocurrida en la parroquia ceense de Pereiriña.

La colisión por alcance se produjo un cuarto de hora antes de las 11:00, en el kilómetro 2 de la DP-2301. 

Según el alertador que informó al 112 Galicia, una persona había resultado herida después de que dos coches colisionasen en Pereiriña.

Rápidamente, los gestores del 112 Galicia informaron del percance al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Cee y a la Guardia Civil de Tráfico. 

Una vez en el lugar del suceso, los bomberos indicaron que era preciso emplear el material de excarcelación para liberar a uno de los implicados, el cual acabó siendo trasladado por el personal sanitario.

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