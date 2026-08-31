Paseniño impulsa nuevas experiencias para crecer, decidir y participar 

Una de las actividades de Paseniño Cedida

La Asociación Paseniño de Cee sigue adelante con 'Creciendo en Autonomía: Talleres de ocio, autodeterminación y habilidades para la inclusión', un proyecto financiado por la Fundación La Caixa que busca que los niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional de la Costa da Morte ganen autonomía, participen y se sientan parte de su entorno.

El programa comenzó en mayo, con grupos reducidos que empezaron a trabajar habilidades personales y sociales a través de actividades muy variadas: informática, juegos de mesa, propuestas STEM, apoyo educativo, lectura, deporte y talleres creativos. Con la llegada del verano, esas mismas líneas de trabajo se integraron en el campamento inclusivo de verano de la asociación, que amplió notablemente la oferta con talleres de madera, barro, vinilo, cestería o cartón piedra, muchos de ellos realizados en colaboración con entidades de la zona.

El campamento también ha salido puertas afuera en varias ocasiones: actividad física con DAFIT, propuestas en la Biblioteca de Cee, encuentros con la Policía Local, Guardia Civil y los Bomberos, una visita al Aquarium Finisterrae y una jornada de paddle surf en Fisterra. Queda pendiente el surf, aplazado por el mal tiempo, que servirá de cierre para el campamento.

Para Paseniño, lo importante no es la lista de talleres en sí, sino lo que hay detrás de cada uno: elegir una actividad, decidir con quién sentarse, resolver un conflicto con un compañero, animarse a probar algo nuevo. Son gestos pequeños que, repetidos día a día y con los apoyos que cada participante necesita, terminan traduciéndose en más autonomía y más capacidad de decidir por sí mismos.

La presidenta de la entidad, Alejandra Caamaño, lo resume así: "Este tipo de actividades son necesarias todo el año, porque nos permiten trabajar la inclusión y la autonomía en situaciones reales, del día a día. Pero en verano cobran todavía más importancia, porque a las familias nos cuesta mucho más conciliar durante las vacaciones, y contar con estos espacios es también un respiro".

En parecidos términos se expresa Úrsula Gómez, secretaria de Paseniño, que hace balance muy positivo del verano: "Está funcionado realmente bien. Han sido actividades variadas, divertidas, distintas a lo habitual, y los chavales han convivido, se han animado a probar cosas nuevas y han compartido momentos únicos".

"La iniciativa cobra un sentido especial en una comarca como la Costa da Morte, donde los recursos inclusivos y especializados escasean y la dispersión geográfica complica aún más el acceso a este tipo de propuestas", apuntan desde Paseniño, que apuesta por generar oportunidades cerca de casa de forma que que la distancia no sea un impedimento para contar con servicios especializados y adaptados.