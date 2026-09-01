Abre el plazo de matrícula para las enseñanzas de Educación Secundaria de Adultos en el IES Fernando Blanco de Cee

Vista de la fachada del instituto Fernando Blanco EC

Desde este martes y hasta el próximo día 8 de septiembre, el IES Fernando Blanco de Cee mantiene abierto el plazo de matrícula para las enseñanzas de Educación Secundaria de Adultos (ESA) de cara al próximo curso 2026-2027.

Estas enseñanzas están destinadas a todas las personas adultas (mayores de 18 años o que los cumplan durante el año en curso) que deseen obtener el título de graduado en educación secundaria y puedan acudir a clase en horario de tarde-noche.

En el Fernando Blanco también se oferta a personas migrantes enseñanzas para el aprendizaje de los idiomas castellano y gallego. Son enseñanzas no regladas que se imparten en horario de tarde a la población migrante mayor de 16 años. Para cursar estas enseñanzas el plazo de matriculación permanecerá abierto durante todo el año.