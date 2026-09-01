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Cee

Abre el plazo de matrícula para las enseñanzas de Educación Secundaria de Adultos en el IES Fernando Blanco de Cee

Esta formación, que se imparte en horario de tarde-noche, va dirigida a personas adultas que deseen obtener el título de graduado en educación secundaria 

Redacción Carballo
01/09/2026 19:12
Vista de la fachada del instituto Fernando Blanco
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Desde este martes y hasta el próximo día 8 de septiembre, el IES Fernando Blanco de Cee mantiene abierto el plazo de matrícula para las enseñanzas de Educación Secundaria de Adultos (ESA) de cara al próximo curso 2026-2027.

Estas enseñanzas están destinadas a todas las personas adultas (mayores de 18 años o que los cumplan durante el año en curso) que deseen obtener el título de graduado en educación secundaria y puedan acudir a clase en horario de tarde-noche.

En el Fernando Blanco también se oferta a personas migrantes enseñanzas para el aprendizaje de los idiomas castellano y gallego. Son enseñanzas no regladas que se imparten en horario de tarde a la población migrante mayor de 16 años. Para cursar estas enseñanzas el plazo de matriculación permanecerá abierto durante todo el año.

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