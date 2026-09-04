Cee se suma a la jornada laboral de 35 horas: “A Administración tamén ten que evolucionar”

La alcaldesa de Cee, Margot Lamela IG

Cee se convierte en el segundo concello de la Costa da Morte en implantar la jornada laboral de 35 horas semanales para su personal, siguiendo el camino abierto por Carballo. El pleno aprobó este jueves una medida que alcanzará tanto a funcionarios como a trabajadores laborales y agentes de la Policía Local y que llega después de un proceso de negociación entre el gobierno y los representantes de la plantilla municipal.

La propuesta salió adelante con los votos favorables del PSOE, BNG e IXCee, mientras que el PP optó por la abstención. Su aprobación supone establecer con carácter general una jornada de 35 horas semanales de trabajo efectivo en cómputo anual, equivalente a 1.533 horas, para el personal funcionario y laboral a tiempo completo.

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El cambio tendrá también su reflejo en el funcionamiento diario de las dependencias municipales. El horario general de las oficinas quedará fijado entre las 8.00 y las 15.00 horas, de lunes a viernes, aunque se mantendrán las particularidades de aquellos servicios que, por sus características, necesitan turnos, trabajo durante los fines de semana u horarios específicos.

La Policía Local también pasará a una media de 35 horas semanales en cómputo anual, pero conservará su actual sistema de turnos. La regulación contempla igualmente las particularidades del personal a tiempo parcial y del vinculado a servicios externalizados.

Desde el gobierno local defienden que la reducción de jornada se ha diseñado para que no tenga consecuencias sobre la atención que recibe la ciudadanía. “Reducir a xornada non significa reducir os servizos, é organizar mellor o tempo de traballo e adaptar a Administración municipal aos novos tempos”, sostienen.

Un acuerdo negociado desde julio

La aprobación plenaria culmina varios meses de conversaciones. Las negociaciones con los representantes de los trabajadores comenzaron en julio y desembocaron el pasado 10 de agosto en un acuerdo unánime de la Mesa Xeral Negociadora.

La alcaldesa, Margot Lamela, destaca precisamente el diálogo previo y defiende que la mejora de las condiciones laborales puede hacerse compatible con el mantenimiento de los servicios municipales. El objetivo, señala el gobierno, es aplicar la medida desde la planificación y teniendo en cuenta las particularidades de cada puesto.

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“Cee non quere quedar atrás. Queremos estar entre os concellos que miran cara adiante, que entenden que a Administración tamén ten que evolucionar e que as políticas de persoal son políticas que afectan directamente ás persoas”, explica Lamela.

La decisión del pleno, no obstante, todavía deberá completar los trámites administrativos necesarios para hacerse efectiva. La modificación del acuerdo regulador del personal funcionario deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, mientras que el convenio colectivo tendrá que cumplir con su inscripción, depósito y publicación en el ámbito de la Xunta de Galicia.