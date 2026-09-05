Cee culmina cuatro grandes obras con una inversión de casi un millón de euros

Nueva zona infantil en la Praza de Lires, en Cee Cedida

El Concello de Cee ha recepcionado cuatro obras ejecutadas en diferentes puntos del municipio por un importe conjunto de 990.332 euros, con actuaciones en Lires, las calles da Flor y Río Ferrol y el estadio municipal San Paio de Refoxos.

La intervención de mayor cuantía se realizó precisamente en el complejo deportivo, donde se destinaron 496.707 euros procedentes de una subvención nominativa de la Diputación de A Coruña. Entre las principales novedades figura la construcción de un campo de fútbol 7 de césped artificial de 50 por 30 metros, equipado con drenaje, iluminación y material deportivo.

Los trabajos en San Paio fueron más allá del terreno de juego. También se renovaron el drenaje general y el saneamiento del complejo, conectándolo a la red municipal, y se habilitó una nueva senda peatonal de acceso. La actuación se completó con la renovación del vial de entrada y el acondicionamiento de la zona destinada a aparcamiento.

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“Trátase dun paquete de obras chave que impacta directamente no día a día dos nosos veciños e veciñas. Avanzamos en seguridade viaria, en mellores espazos de convivencia e lecer para as familias, e nunhas instalacións deportivas de primeiro nivel”, destacó la alcaldesa, Margot Lamela.

Otra de las transformaciones más visibles se encuentra en la Praza de Lires. Con 119.550 euros del POS+2025, el espacio fue reorganizado en dos niveles y se renovaron pavimentos, instalaciones, alumbrado público y recogida de aguas pluviales. La plaza incorpora ahora una nueva zona infantil con suelo de caucho y juegos, además de vallado de seguridad, mobiliario urbano y nuevo arbolado.

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Las otras dos actuaciones se concentraron en la mejora de la movilidad y las redes de servicios. En la rúa da Flor hasta Raíces se invirtieron 194.507 euros para renovar el vial, crear dos zonas de convivencia, construir nuevas aceras y mejorar el firme. También se actualizaron las redes de saneamiento y pluviales, las canalizaciones para iluminación y la señalización.

Por su parte, el tramo final de la rúa Río Ferrol recibió una inversión de 179.567 euros. Los trabajos incluyeron la renovación integral del firme y nuevas aceras, además de actuar sobre las redes subterráneas de saneamiento y pluviales, la iluminación y la señalización.