El BNG de cee reitera su petición de que se cree una partida en el presupuesto para becas
La formación considera que su consignación no debe bajar del 0,5% del montante total presupuestario
El BNG de Cee reitera su petición al gobierno socialista de que se cree una partida en los presupuestos para destinarla a becas escolares.
"Debemos lembrar que estamos nun contexto xa complicado de por sí, onde as as economías familiares están a sufrir un castigo severo pola suba dos prezos, e en moitos casos, pola diminución de ingresos", dicen los nacionalistas a la hora de argumentar su demanda.
También recuerdan que llevan años insistiendo en la necesidad de abrir esa línea de subvenciones, obteniendo la callada por respuesta.
Apuntan además que Cee, "ao contrario que outros concellos da bisbarra,non ten esa partida definida, e o mais parecido é a convocatoria de becas comedor para o centro concertado, mentres o alumnado dos colexios públicos carecen de calquer tipo de axuda".