Manuel Canosa recupera en un libro la figura del vizconde Lope Sánchez de Moscoso
La presentación será este viernes en la biblioteca municipal de Cee
La biblioteca municipal Francisco Mayán de Cee acogerá este viernes, a partir de las 20.00 horas, la presentación de ‘Lope Sánchez de Moscoso, un vizconde no tempo de Enrique IV de Castela’, una obra de Manuel Canosa Trillo dedicada a profundizar en esta figura histórica y en la época en la que vivió.
El volumen se plantea como un estudio histórico acompañado del análisis y una colección de documentos, con los que el autor se aproxima a Lope Sánchez de Moscoso en el contexto del reinado de Enrique IV de Castilla.
La presentación permitirá conocer tanto al personaje como el trabajo de investigación desarrollado por Canosa Trillo para reconstruir su trayectoria a partir de las fuentes documentales.
El autor estará acompañado durante el acto por la alcaldesa de Cee, Margot Lamela; el escritor Modesto Fraga, y Víctor Castiñeira, técnico municipal de Cultura e historiador.