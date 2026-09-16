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Cee

Manuel Canosa recupera en un libro la figura del vizconde Lope Sánchez de Moscoso

La presentación será este viernes en la biblioteca municipal de Cee

Redacción Carballo
16/09/2026 17:59
Presentación del libro de Manuel Canosa en Fisterra, el pasado mes de julio
Presentación del libro de Manuel Canosa en Fisterra, el pasado mes de julio
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La biblioteca municipal Francisco Mayán de Cee acogerá este viernes, a partir de las 20.00 horas, la presentación de ‘Lope Sánchez de Moscoso, un vizconde no tempo de Enrique IV de Castela’, una obra de Manuel Canosa Trillo dedicada a profundizar en esta figura histórica y en la época en la que vivió.

El volumen se plantea como un estudio histórico acompañado del análisis y una colección de documentos, con los que el autor se aproxima a Lope Sánchez de Moscoso en el contexto del reinado de Enrique IV de Castilla.

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La presentación permitirá conocer tanto al personaje como el trabajo de investigación desarrollado por Canosa Trillo para reconstruir su trayectoria a partir de las fuentes documentales.

El autor estará acompañado durante el acto por la alcaldesa de Cee, Margot Lamela; el escritor Modesto Fraga, y Víctor Castiñeira, técnico municipal de Cultura e historiador.

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