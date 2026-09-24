Muere atropellado un septuagenario de Cee en la vía de alta velocidad que va a Sardiñeiro

Los equippos desplazados al lugar nada pudieron hacer para salvar la vida del septuagenario Archivo

Un vecino de Cee de 78 años de edad ha fallecido este jueves tras ser atropellado en la VG-1.4 (la vía de alta capacidad que une el polígono ceense con Sardiñeiro), a su paso por la parroquia de Toba, en el municipio coruñés de Cee.

El accidente mortal se produjo, aproximadamente, en el kilómentro 3 de dicha vía. Según ha informado el 112, un particular contactó con el servicio a las 7.45 horas para informar del atropello.

Según indicaba, la víctima, que es natural de A Pereiriña, estaba tendida en la carretera y necesitaba asistencia sanitaria urgente. Así, desde el servicio se informó al 061, a los Bomberos de Cee, a la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos de Protección Civil.

Al llegar al lugar de los hechos, el personal sanitario desplazado solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre.