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Cee

Muere atropellado un septuagenario de Cee en la vía de alta velocidad que va a Sardiñeiro

El percance mortal ocurrió poco antes de las 8 de la mañana de este jueves

Europa Press
24/09/2026 13:05
Los equippos desplazados al lugar nada pudieron hacer para salvar la vida del septuagenario
Archivo
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Un vecino de Cee de 78 años de edad ha fallecido este jueves tras ser atropellado en la VG-1.4 (la vía de alta capacidad que une el polígono ceense con Sardiñeiro), a su paso por la parroquia de Toba, en el municipio coruñés de Cee. 

El accidente mortal se produjo, aproximadamente, en el kilómentro 3 de dicha vía. Según ha informado el 112, un particular contactó con el servicio a las 7.45 horas para informar del atropello. 

Según indicaba, la víctima, que es natural de A Pereiriña, estaba tendida en la carretera y necesitaba asistencia sanitaria urgente. Así, desde el servicio se informó al 061, a los Bomberos de Cee, a la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos de Protección Civil. 

Al llegar al lugar de los hechos, el personal sanitario desplazado solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre.

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