Elevaciones Paz duplicará su espacio en el polígono de Cee

Polígono industrial de Cee Cedida

Elevaciones Paz Transportes ampliará sus instalaciones en el parque empresarial de Cee hasta ocupar 4.409 metros cuadrados, prácticamente el doble de la superficie de la que dispone actualmente. Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) acaba de adjudicarle una nueva parcela de 2.146 metros cuadrados situada en el propio polígono.

La empresa ya ocupa una parcela de 2.263 metros cuadrados, por lo que la operación permitirá añadir otros 2.146 sin necesidad de abandonar el parque empresarial en el que desarrolla actualmente su actividad.

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La adjudicación corresponde a la parcela número 12 y se realiza mediante un derecho de superficie con opción de compra, según el acuerdo adoptado por el consejo de administración de SEA.

La gerente de la sociedad estatal, Beatriz Sestayo, señaló que la disponibilidad de parcelas dentro de los propios polígonos permite atender a empresas que necesitan ganar espacio sin trasladar su actividad. Elevaciones Paz constituye, precisamente, uno de estos casos.