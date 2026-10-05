El polígono de Cee renovará sus accesos y sumará un carril bici con una inversión de un millón

El parque empresarial de Cee Cedida

El parque empresarial de Cee afrontará una importante transformación de sus accesos y espacios públicos con una inversión que supera el millón de euros. Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) licitará un proyecto que contempla la remodelación de la conexión con la AC-552, la incorporación de un nuevo carril bici, la mejora de la glorieta de entrada y la humanización del camino histórico que atraviesa el polígono.

El Consejo de Administración de SEA acordó la pasada semana actualizar el presupuesto de la actuación. Las obras cuentan con un importe de licitación de 933.878,86 euros, al que se añaden otros 76.681 euros correspondientes a la dirección facultativa, el control de calidad, la seguridad y salud y el seguimiento arqueológico. El plazo previsto para completar los trabajos será de cinco meses.

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Uno de los principales cambios se producirá en el vial que conecta directamente el parque empresarial con la carretera autonómica AC-552. La intervención permitirá ampliar la plataforma actual e incorporar un carril específico para bicicletas, mejorando así las condiciones de acceso al área empresarial.

Los trabajos alcanzarán también a la glorieta de entrada al polígono, cuyo entorno será reurbanizado. Ambas actuaciones modificarán uno de los principales puntos de entrada y salida del parque y se complementarán con medidas destinadas a mejorar su integración paisajística.

Un itinerario peatonal por el camino histórico

El tercer gran ámbito de intervención será el camino histórico que cruza el parque empresarial de este a oeste y por el que transcurre el Camino Inglés. El proyecto contempla renovar su pavimentación y crear un itinerario peatonal accesible, además de incorporar nuevo alumbrado y zonas ajardinadas.

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La actuación incluirá asimismo nuevas áreas verdes y medidas de ahorro y eficiencia energética, dentro de una intervención que pretende combinar la mejora de las comunicaciones del polígono con la humanización de sus espacios.

La gerente de SEA, Beatriz Sestayo, considera que la suma de los diferentes proyectos modificará notablemente la imagen del área empresarial. “En este momento ya existen varias actuaciones en marcha que van a arrojar un paisaje urbanístico completamente diferente en un plazo relativamente breve”, señaló.

Sestayo destacó además la colaboración con el Concello de Cee y defendió que la gestión de los parques empresariales debe acompañar a la implantación de nuevas compañías con mejoras en su entorno.