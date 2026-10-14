Touriñán cuelga el cartel de agotado para el estreno de ‘Moi Animal’ este viernes en Cee

El auditorio de Cee se prepara para el estreno del nuevo espectáculo de Touriñán C. Cee

El auditorio Baldomero Cores de Cee está cambiando estos días su aspecto habitual para convertirse en una auténtica jungla. Es el escenario elegido por Xosé Antonio Touriñán para estrenar este viernes su nuevo espectáculo, ‘Moi Animal’, con el que inicia una nueva etapa después de varios años recorriendo los escenarios con ‘Aquí Tou!’.

La expectación por el estreno se ha traducido en un lleno absoluto. Las dos funciones programadas en la Casa da Cultura de Cee, a las 20.30 y a las 23.00 horas, tienen todas las entradas vendidas.

Los preparativos comenzaron este martes con la llegada de la productora Ainé, que desarrolla una residencia artística en el auditorio durante toda la semana. Un equipo técnico formado por ocho personas trabaja en la transformación del escenario, donde se está instalando una escenografía de vegetación que recreará el ambiente de una jungla.

El montaje permitirá que el humorista estrene su propuesta en un espacio completamente adaptado a las necesidades del espectáculo antes de iniciar una gira por diferentes localidades gallegas.

El humor de Touriñán se adentra en el mundo animal

Después del recorrido de ‘Aquí Tou!’ por Galicia y de su adaptación para escenarios de otros puntos de España, Touriñán presenta una propuesta que mantiene su humor basado en la observación de situaciones cotidianas, pero cambia el objeto de sus reflexiones.

En ‘Moi Animal’, Touri pone el foco en la relación de las personas con el resto de las especies. A través del humor, plantea qué hay detrás de nuestra forma de tratar a los animales y hasta qué punto esa relación revela aspectos del propio comportamiento humano. El espectáculo cuenta con textos originales del propio Touriñán y José L. Prieto.

Cee será el punto de partida de una gira que, tras el estreno de este viernes, continuará por Pontevedra, Vilalba, Ourense, Vigo, Lugo, Burela, Santiago de Compostela, Vilagarcía de Arousa y A Coruña.

El teatro continuará el sábado con Mariña Lestón

La programación teatral de Cee no terminará con el estreno de Touriñán. El sábado a las 20.30 horas, el auditorio acogerá ‘Costa da Morte. Cartografía dun naufraxio’, de Mariña Lestón, dentro de la decimotercera edición del programa ‘O Mes da Fundación’, organizado por la Fundación Fernando Blanco.

La obra, coproducida por el Centro Dramático Galego, propone un recorrido por la historia marítima de la Costa da Morte a través de relatos reales y canciones populares interpretadas en directo.

La representación recupera historias de naufragios y presta especial atención a quienes sufrieron sus consecuencias en tierra: las viudas, los huérfanos y las personas que participaron en las labores de socorro.