La Xunta inicia la toma de muestras de la nueva fase del proyecto Xenoma Galicia en el distrito sanitario de Cee

Hospital Virxe da Xunqueira de Cee MCS

La Xunta inició este jueves la toma de muestras de la nueva fase del proyecto Xenoma Galicia en los ayuntamientos correspondientes al distrito sanitario de Cee.

Las extracciones de sangre se llevan a cabo en el Hospital Público Virxe da Xunqueira para aquellas personas que fueron invitadas a participar en el estudio. La recogida de muestras se retomará el próximo jueves día 22.

El horario para acudir a la extracción, con cita previa, es de 15,30 la 18,30 horas y no es necesario presentarse en ayunas. Durante la toma de muestras, el personal sanitario informa a las personas participantes de todos los pasos del proceso.

Para esta nueva recogida, se enviaron de manera aleatoria 342 mensajes SMS de invitación a participar en el distrito sanitario de Cee. El objetivo es alcanzar una participación de 68 personas.

Detección de patalogías

El proyecto Xenoma Galicia lleva analizadas hasta ahora 3.112 muestras biológicas. En concreto, 1.037 muestras de sangre en el primero pilotaje del proyecto, 796 de saliva en el segundo piloto y ahora, con la primera fase del proyecto en marcha, fueron analizadas 1.279 de los voluntarios de los primeros distritos participantes.

El análisis de las muestras de estos 1.279 participantes de la fase 1 posibilitó encontrar 25 casos positivos más para las patologías cribadas.

Concretamente, 14 participantes dieron positivo en cáncer de mama y ovario hereditario, 2 participantes dieron positivo en síndrome de Lynch, y 9 en caso de hipercolesterolemia familiar.

En total, hasta el momento se detectaron 53 positivos: 19 del piloto de sangre, 9 del piloto de saliva y 25 en el que se lleva de fase 1.

De ellos, 30 positivos son de cáncer de mama y ovario, 7 positivos para el Síndrome de Lynch, 1 positivo tanto para cáncer de mama y ovario hereditario como para Síndrome de Lynch y 15 positivos en hipercolesterolemia familiar.