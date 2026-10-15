Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

La Xunta inicia la toma de muestras de la nueva fase del proyecto Xenoma Galicia en el distrito sanitario de Cee

Las extracciones de sangre a las personas seleccionadas de forma aleatoria comenzaron este jueves en el Virxe da Xunqueira, en donde continuarán el día 22

Redacción Carballo
15/10/2026 19:43
Hospital Virxe da Xunqueira de Cee
Hospital Virxe da Xunqueira de Cee
MCS
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Xunta inició este jueves la toma de muestras de la nueva fase del proyecto Xenoma Galicia en los ayuntamientos correspondientes al distrito sanitario de Cee. 

Las extracciones de sangre se llevan a cabo en el Hospital Público Virxe da Xunqueira para aquellas personas que fueron invitadas a participar en el estudio. La recogida de muestras se retomará el próximo jueves día 22. 

El horario para acudir a la extracción, con cita previa, es de 15,30 la 18,30 horas y no es necesario presentarse en ayunas. Durante la toma de muestras, el personal sanitario informa a las personas participantes de todos los pasos del proceso. 

Para esta nueva recogida, se enviaron de manera aleatoria 342 mensajes SMS de invitación a participar en el distrito sanitario de Cee. El objetivo es alcanzar una participación de 68 personas.

Detección de patalogías

El proyecto Xenoma Galicia lleva analizadas hasta ahora 3.112 muestras biológicas. En concreto, 1.037 muestras de sangre en el primero pilotaje del proyecto, 796 de saliva en el segundo piloto y ahora, con la primera fase del proyecto en marcha, fueron analizadas 1.279 de los voluntarios de los primeros distritos participantes. 

El análisis de las muestras de estos 1.279 participantes de la fase 1 posibilitó encontrar 25 casos positivos más para las patologías cribadas

Concretamente, 14 participantes dieron positivo en cáncer de mama y ovario hereditario, 2 participantes dieron positivo en síndrome de Lynch, y 9 en caso de hipercolesterolemia familiar.

En total, hasta el momento se detectaron 53 positivos: 19 del piloto de sangre, 9 del piloto de saliva y 25 en el que se lleva de fase 1. 

De ellos, 30 positivos son de cáncer de mama y ovario, 7 positivos para el Síndrome de Lynch, 1 positivo tanto para cáncer de mama y ovario hereditario como para Síndrome de Lynch y 15 positivos en hipercolesterolemia familiar.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Hospital Virxe da Xunqueira de Cee

Avanza el Proxecto Xenoma Galicia con nuevas muestras en el hospital comarcal de Cee
Diana Bergara
Hospital Virxe da Xunqueira de Cee

La Xunta inicia la toma de muestras de la nueva fase del proyecto Xenoma Galicia en el distrito sanitario de Cee
redacción carballo
Polígono industrial de Cee

SEA saca a licitación por 934.000 euros las mejoras del polígono de Cee
A. Pérez Cavolo
El auditorio de Cee se prepara para el estreno del nuevo espectáculo de Touriñán

Touriñán cuelga el cartel de agotado para el estreno de ‘Moi Animal’ este viernes en Cee
Diana Bergara