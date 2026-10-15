SEA saca a licitación por 934.000 euros las mejoras del polígono de Cee

Polígono industrial de Cee Cedida

Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) sacó a licitación este jueves las obras de mejora en el polígono de Cee, con un presupuesto de 933.878 euros. Las empresas constructoras interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 13 de noviembre.

La contratación permitirá avanzar hacia la ejecución de un proyecto que contempla tres actuaciones: la reurbanización de la glorieta de acceso desde la AC-552, la remodelación del vial de entrada al polígono y el acondicionamiento del tramo del Camino Inglés que atraviesa sus instalaciones.

La primera intervención afectará a la rotonda situada en el extremo sur del parque empresarial, donde se adaptará el espacio a la normativa vigente y se mejorará el entorno de las paradas de autobús mediante actuaciones de integración paisajística.

La creación de empresas en la Costa da Morte crece a un ritmo un 15% superior al del año pasado Más información

Elevaciones Paz duplicará su espacio en el polígono de Cee Más información

También está prevista la ampliación de la plataforma del vial que conecta el polígono con la carretera autonómica. Los trabajos incluirán la eliminación de las aceras actuales y la creación de un carril bici para reorganizar la circulación.

Por último, el proyecto contempla acondicionar el Camino Inglés a su paso por el parque empresarial, con trabajos de pavimentación, ajardinamiento de los márgenes, instalación de drenaje y alumbrado y una conexión peatonal que dará continuidad al recorrido.