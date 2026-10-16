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Diario de Ferrol

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Cee

Esteban Abeijón releva a Jesús Picallo como candidato del PP a la alcaldía de Cee

"Saber dar un paso ao lado cando chega o momento de abrir unha nova etapa tamén é unha mostra de xenerosidade e de compromiso co proxecto colectivo", dijo Evaristo Ben en alusión a Picallo

Redacción Carballo
16/10/2026 20:48
Picallo, Ben, Esteban Abeijón y Gonzalo Trenor durante el acto de este viernes en Cee
Picallo, Ben, Esteban Abeijón y Gonzalo Trenor durante el acto de este viernes en Cee
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Esteban Abeijón Lema (Suiza, 1972) es el nuevo candidato del Partido Popular a la alcaldía de Cee, una designación refrendada por el partido tanto a nivel local como provincial. Sustituye así al emprendedor Jesús Picallo, actual portavoz del grupo municipal del PP.

Así se dio a conocer en el acto celebrado este viernes en Cee, en el que el secretario general de los populares en la provincia de A Coruña, Evaristo Ben, trasladó el respaldo de la organización al nuevo candidato y apeló a la unidad y al trabajo conjunto para afrontar los retos electorales nacionales y locales de los próximos meses.

Ben también quiso reconocer el trabajo realizado por Jesús Picallo, del que destacó su dedicación, compromiso y el esfuerzo realizado durante su etapa al frente del proyecto de los populares ceenses.

“Quero agradecerlle a Jesús o traballo realizado, o seu compromiso co partido e con Cee, e a dedicación que demostrou durante todo este tempo. Saber dar un paso ao lado cando chega o momento de abrir unha nova etapa tamén é unha mostra de xenerosidade e de compromiso co proxecto colectivo”, dijo.

El dirigente provincial incidió tambén que el PP de Cee afronta ahora una nueva fase en la que resulta fundamental sumar voluntades, dejar atrás posibles diferencias y remar todos en la misma dirección.

O importante é o proxecto, e o proxecto é Cee. Temos que estar unidos, apoiar a Esteban Abeijón e traballar xuntos, porque só desde a unión, a implicación e o esforzo colectivo poderemos alcanzar o obxectivo de gañar as eleccións municipais”, afirmó.

En este sentido, Ben incidió en la importancia de mantener un partido abierto a la sociedad, capaz de incorporar nuevas personas e ideas, escuchar las demandas de los vecinos y ofrecer respuestas a los problemas reales del municipio.

Esteban Abeijón, por su parte, dijo asumir la responsabilidad con voluntad de fortalecer el partido, ampliar su base social y trabajar desde la proximidad para llegar a las próximas elecciones municipales con un proyecto sólido y compartido.

“Comezamos unha nova etapa con ilusión, responsabilidade e moitas ganas de traballar por Cee. Queremos un partido aberto, no que todo o mundo poida achegar, participar e sentirse escoitado. O noso obxectivo é construír un proxecto de futuro para o concello, sumando esforzos e contando cos veciños”, declaró el nuevo candidato.

Antes de finalizar el acto, Evaristo Ben también puso el foco en la importancia de la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre: “As eleccións xerais son unha cita fundamental para o PP. Temos que chegar a elas co partido mobilizado, forte e unido, porque o traballo que fagamos agora tamén será importante para afrontar con garantías as eleccións municipais”.

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