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Cee

Cee se rinde al humor de Touriñán en el estreno de ‘Moi animal’ con dos llenos absolutos

El humorista gallego escogió el municipio para desarrollar una residencia artística en la que preparar el espectáculo

A. Pérez Cavolo
17/10/2026 14:01
Xosé A. Touriñán, el viernes en el estreno de 'Moi Animal' en Cee
Xosé A. Touriñán, el viernes en el estreno de 'Moi Animal' en Cee
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Cee vivió este viernes una noche especial de teatro con el estreno de ‘Moi animal’, el nuevo espectáculo de Xosé A. Touriñán, que comenzó su andadura sobre los escenarios con un éxito de público. Las dos funciones programadas agotaron todas las entradas, convirtiendo a la localidad de la Costa da Morte en el escenario del debut de la nueva propuesta del conocido humorista gallego.

El estreno fue la culminación de un proceso creativo que también tuvo a Cee como protagonista. Touriñán y su equipo escogieron el municipio para desarrollar una residencia artística en la que preparar el espectáculo antes de presentarlo por primera vez ante los espectadores.

El auditorio de Cee se prepara para el estreno del nuevo espectáculo de Touriñán

Touriñán cuelga el cartel de agotado para el estreno de ‘Moi Animal’ este viernes en Cee

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La apuesta permitió que la localidad no solo acogiese las primeras representaciones de ‘Moi animal’, sino que también participase en el nacimiento de una nueva producción teatral gallega.

La respuesta del público confirmó la expectación que había despertado la cita. Con todas las localidades vendidas en ambas funciones, Touriñán inició esta nueva etapa sobre los escenarios arropado por los espectadores de Cee.

Un estreno que refuerza la actividad cultural de Cee

Desde el Concello de Cee celebraron el éxito del estreno y destacaron especialmente la decisión del humorista y su equipo de elegir la localidad para preparar y presentar su nuevo trabajo.

El Ayuntamiento considera que esta elección pone en valor la actividad cultural que se desarrolla en el municipio y contribuye a consolidar su posición como uno de los principales referentes culturales de la Costa da Morte.

Xosé A. Touriñán en una de sus actuaciones

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También subrayó la importancia de contar con espacios capaces de acoger residencias artísticas y procesos de creación, además de las habituales representaciones teatrales. En este caso, la colaboración permitió que un espectáculo de nueva producción comenzase su recorrido precisamente en Cee.

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