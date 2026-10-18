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Cee

Cee reivindica sus sabores y paisajes como un destino ideal para disfrutar de una escapada de otoño

La Red de Pueblos Gastronómicos de España recomienda descubrir el municipio por su cocina tradicional, paisajes y patrimonio

A. Pérez Cavolo
18/10/2026 20:40
El mar de ardora y el cielo nocturno son los principales atractivos naturales del municipio
El mar de ardora y el cielo nocturno son los principales atractivos naturales del municipio
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Cee tiene mucho más que ofrecer que una parada en el camino hacia Fisterra. Sus paisajes, su gastronomía y sus tradiciones lo convierten en un destino para descubrir con calma, especialmente durante el otoño. Así lo destaca la Red de Pueblos Gastronómicos de España, que ha incluido al municipio entre sus recomendaciones para disfrutar de una escapada en esta época del año. 

La entidad presenta Cee como un lugar donde el visitante puede combinar los sabores del Atlántico con los productos del interior, recorrer enclaves naturales y descubrir un patrimonio que a menudo pasa desapercibido para quienes atraviesan la localidad siguiendo el Camino de Santiago. La gastronomía es uno de sus principales reclamos. 

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El abadejo, el sargo y la lubina procedentes de las lonjas próximas protagonizan una cocina en la que tampoco faltan la caldeirada, el arroz de marisco o el pulpo á feira. A ellos se suman la ternera gallega, los cachelos y los grelos, reflejo de la unión entre el mar y la tierra. 

La red también destaca las especialidades de las distintas parroquias, desde el Porquiño ao Espeto de A Pereiriña hasta las carnes de Toba y las navajas de Estorde. Los domingos de mercadillo, los pinchos y el tradicional pan de huevo completan una experiencia que invita a conocer el municipio a través de su mesa. 

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Más allá de la gastronomía, la entidad pone el foco en la diversidad paisajística de Cee. La ría de Lires, los acantilados de Canosa y la pequeña cascada de A Mixirica figuran entre los lugares que recomienda descubrir. También señala la iglesia barroca de A Ameixenda, que conserva un relicario de plata al que la tradición atribuye una reliquia del apóstol Santiago.

El cielo nocturno constituye otro de sus atractivos. La entidad recuerda que Cee acogió en 2024 el Encuentro Internacional Starlight y destaca el mirador de Gures como un enclave para contemplar las estrellas. La recomendación forma parte de una propuesta compartida con Cangas del Narcea, en Asturias, otro destino que combina naturaleza, patrimonio y cocina tradicional.

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redacción carballo