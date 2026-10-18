Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

Una pequeña playa de Cee esconde 244 kilos de basura y casi 400 botellas de plástico

Siete voluntarios de Mar de Fábula retiraron los residuos en apenas dos horas en Camboa

A. Pérez Cavolo
18/10/2026 18:01
Los voluntarios de Mar de Fábula retirando la basura de Camboa
Los voluntarios de Mar de Fábula retirando la basura de Camboa
Mar de Fábula
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Una pequeña playa de Cee ha dejado al descubierto la enorme cantidad de residuos que pueden acumularse en un espacio natural aparentemente alejado de las principales fuentes de contaminación. Siete voluntarios de la asociación ambiental Mar de Fábula retiraron 244,4 kilos de basura en apenas dos horas de trabajo en el arenal de Camboa, situado en la parroquia de A Ameixenda. Entre los desechos recogidos había 388 botellas de plástico, una cifra que sorprendió a los participantes por las reducidas dimensiones de la playa.

Voluntarios de Mar de Fábula limpiando una playa

Mar de Fábula comienza la temporada de limpieza en la playa de Espiñeirido, en Muxía

Más información

La intervención supuso la primera visita de limpieza de la asociación a este enclave del litoral ceense. Sin embargo, tras comprobar la cantidad de residuos acumulados, el colectivo ya ha avanzado que no será la última.

Según explica Mar de Fábula, la ubicación de Camboa hace que los vientos y las corrientes marinas arrastren hasta este punto importantes cantidades de basura flotante, convirtiendo el arenal en una zona de acumulación de residuos.

La asociación destaca especialmente las 388 botellas de plástico retiradas, que sumaban un peso de 13,8 kilos. La cifra resulta llamativa por tratarse de una playa pequeña y pone de manifiesto la cantidad de envases que terminan llegando al medio marino.

Miles de fragmentos de espuma y porexpán

Pero las botellas no fueron el único problema detectado. Los voluntarios encontraron también miles de pequeños fragmentos de espumas sintéticas y porexpán repartidos por el arenal.

La asociación advierte de la contaminación que generan estos materiales y de las dificultades que plantea su retirada una vez que se fragmentan en piezas de pequeño tamaño.

Durante las dos horas de limpieza, los siete participantes recogieron tantos restos como pudieron, aunque la abundancia de fragmentos evidencia la magnitud del problema.

Las botellas de plástico recogidas en la playa de Camboa de Cee
Las botellas de plástico recogidas en la playa de Camboa de Cee

Entre los objetos retirados también figuraba una gran estacha, incluida en los 244,4 kilos de basura contabilizados al finalizar la jornada.

A raíz de la cantidad de botellas encontradas, Mar de Fábula volvió a reclamar la implantación en España de sistemas de depósito, devolución y retorno de envases, conocidos como SDDR, que permitirían recuperar recipientes usados y reducir su presencia en el entorno natural.

Voluntarios de Mar de Fábula limpiando una playa

Mar de Fábula alerta de que en el año 2050 en el mar puede haber más plásticos que peces

Más información

El colectivo recuerda que numerosos tramos del litoral gallego, especialmente aquellos de difícil acceso por tierra, reciben residuos transportados por las corrientes y los vientos. De esta manera, playas poco frecuentadas pueden convertirse en puntos de acumulación de basura procedente de actividades desarrolladas lejos de ellas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El mar de ardora y el cielo nocturno son los principales atractivos naturales del municipio

Cee reivindica sus sabores y paisajes como un destino ideal para disfrutar de una escapada de otoño
A. Pérez Cavolo
Los voluntarios de Mar de Fábula retirando la basura de Camboa

Una pequeña playa de Cee esconde 244 kilos de basura y casi 400 botellas de plástico
A. Pérez Cavolo
Xosé A. Touriñán, el viernes en el estreno de 'Moi Animal' en Cee

Cee se rinde al humor de Touriñán en el estreno de ‘Moi animal’ con dos llenos absolutos
A. Pérez Cavolo
Picallo, Ben, Esteban Abeijón y Gonzalo Trenor durante el acto de este viernes en Cee

Esteban Abeijón releva a Jesús Picallo como candidato del PP a la alcaldía de Cee
redacción carballo