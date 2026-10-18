Una pequeña playa de Cee esconde 244 kilos de basura y casi 400 botellas de plástico

Los voluntarios de Mar de Fábula retirando la basura de Camboa Mar de Fábula

Una pequeña playa de Cee ha dejado al descubierto la enorme cantidad de residuos que pueden acumularse en un espacio natural aparentemente alejado de las principales fuentes de contaminación. Siete voluntarios de la asociación ambiental Mar de Fábula retiraron 244,4 kilos de basura en apenas dos horas de trabajo en el arenal de Camboa, situado en la parroquia de A Ameixenda. Entre los desechos recogidos había 388 botellas de plástico, una cifra que sorprendió a los participantes por las reducidas dimensiones de la playa.

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La intervención supuso la primera visita de limpieza de la asociación a este enclave del litoral ceense. Sin embargo, tras comprobar la cantidad de residuos acumulados, el colectivo ya ha avanzado que no será la última.

Según explica Mar de Fábula, la ubicación de Camboa hace que los vientos y las corrientes marinas arrastren hasta este punto importantes cantidades de basura flotante, convirtiendo el arenal en una zona de acumulación de residuos.

La asociación destaca especialmente las 388 botellas de plástico retiradas, que sumaban un peso de 13,8 kilos. La cifra resulta llamativa por tratarse de una playa pequeña y pone de manifiesto la cantidad de envases que terminan llegando al medio marino.

Miles de fragmentos de espuma y porexpán

Pero las botellas no fueron el único problema detectado. Los voluntarios encontraron también miles de pequeños fragmentos de espumas sintéticas y porexpán repartidos por el arenal.

La asociación advierte de la contaminación que generan estos materiales y de las dificultades que plantea su retirada una vez que se fragmentan en piezas de pequeño tamaño.

Durante las dos horas de limpieza, los siete participantes recogieron tantos restos como pudieron, aunque la abundancia de fragmentos evidencia la magnitud del problema.

Las botellas de plástico recogidas en la playa de Camboa de Cee

Entre los objetos retirados también figuraba una gran estacha, incluida en los 244,4 kilos de basura contabilizados al finalizar la jornada.

A raíz de la cantidad de botellas encontradas, Mar de Fábula volvió a reclamar la implantación en España de sistemas de depósito, devolución y retorno de envases, conocidos como SDDR, que permitirían recuperar recipientes usados y reducir su presencia en el entorno natural.

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El colectivo recuerda que numerosos tramos del litoral gallego, especialmente aquellos de difícil acceso por tierra, reciben residuos transportados por las corrientes y los vientos. De esta manera, playas poco frecuentadas pueden convertirse en puntos de acumulación de basura procedente de actividades desarrolladas lejos de ellas.