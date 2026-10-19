Empeza a Semana da Biblioteca en Cee
A programación central desenvolverase o venres 23 e o sábado 24 de outubro
A Biblioteca Pública Municipal 'Francisco Mayán' de Cee celebra o seu día cunha programación do 19 ao 24 de outubro que busca fomentar a lectura, achegar os libros á veciñanza e promover a biblioteca como espazo de encontro, participación e creación arredor da cultura.
Durante toda a semana, as persoas usuarias poderán participar na iniciativa Libros libres, para darlles unha segunda vida e reutilizar os libros expurgados da biblioteca. Ademais, haberá unha exposición bibliográfica baixo o título 'Historias para o Samaín'.
A programación central desenvolverase o venres 23 e o sábado 24 de outubro, con actividades dirixidas a todos os públicos.
O venres 23, ás 17.00 horas, terá lugar un obradoiro con Raquel Senra de Árbore Azul, dedicado ao ex libris, unha técnica para personalizar e identificar os libros a través dun selo. Baixo o título 'Ex-Libris: estampa os teus libros', a actividade permitirá ás persoas participantes achegarse a esta práctica creativa e levar a súa estampa para a casa.
Ese mesmo día, ás 20.00 horas, presentarase o libro Campos de Memoria, de Fran J. Lestón, nun encontro arredor da creación literaria e da palabra escrita que contará ca presenza de Margot Lamela, alcaldesa de Cee.
A programación continuará o sábado 24, ás 12.00 horas, con 'Do Fa Sal: melodías entre panos de cociña', un contacontos que combina narración e música para os máis pequenos a cargo de Soraya Lema, de O Sol de Outono.
Agás esta actuación, que terá lugar no Auditorio Baldomero Cores, as restantes actividades serán na Biblioteca Municipal de Cee.