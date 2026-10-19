La lucha contra el narcotráfico en la Costa da Morte se refuerza con un buque de Vigilancia Aduanera

Las autoridades y las fuerzas de seguridad, este lunes en Brens con el buque de Vigilancia Aduanera S.G.

La lucha contra el narcotráfico en la Costa da Morte contará con nuevos medios marítimos. El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) ya cuenta con una embarcación con base permanente en el puerto de Brens, en Cee, desde donde reforzará las labores de vigilancia, investigación e intervención contra las redes dedicadas al tráfico de drogas y al contrabando.

El buque, denominado Torgo I, fue presentado este lunes en un acto al que asistieron la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela; el delegado especial de la Agencia Tributaria en Galicia, Miguel Cárcaba; la alcaldesa de Cee, Margot Lamela, y representantes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

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La embarcación dispone de capacidad para operar con hasta doce funcionarios y permanecer varios días en el mar sin regresar a puerto. Esta autonomía permitirá desarrollar despliegues prolongados y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles actividades delictivas en el litoral.

Su establecimiento en Brens supone, además, que el Servicio de Vigilancia Aduanera dispondrá de un medio marítimo permanente en la Costa da Morte, una reivindicación que, según destacó Taboadela, se venía planteando desde hace años.

"La llegada de esta embarcación supone un paso importante para atender una demanda histórica de la Costa da Morte y reforzar los recursos disponibles para combatir el narcotráfico y el contrabando en nuestra costa", señaló la subdelegada.

Intervención en Muxía

La incorporación del Torgo I se produce después de varias operaciones contra el tráfico de drogas desarrolladas en aguas gallegas durante los últimos meses. Una de las más importantes tuvo lugar precisamente en la Costa da Morte.

En agosto, una macrooperación desarrollada en la playa de Arnela, en Muxía, permitió intervenir más de 1.600 kilos de cocaína y detener a 26 personas. En el dispositivo participaron conjuntamente Vigilancia Aduanera, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

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Un mes después, la operación Doncella culminó con la interceptación de un velero que transportaba alrededor de 2.100 kilos de cocaína a unas 400 millas náuticas de Galicia. Los cuatro tripulantes fueron detenidos en una actuación que contó con la cooperación de autoridades francesas y organismos internacionales.

Taboadela destacó la importancia de la colaboración entre los organismos encargados de combatir el crimen organizado, especialmente para intercambiar información y desarrollar investigaciones conjuntas.