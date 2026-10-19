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Diario de Ferrol

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Cee

Xavier Lozano protagoniza un concierto didáctico en la Casa da Cultura de Cee

"Cando o meu avó rompeu o fémur, comecei a tocar a súa muleta. Desde entón non puiden deixar de soprar cousas”, dice el multiinstrumentista

Manuel Froxán Rial
19/10/2026 20:06
Cartel anunciador del concierto
Cartel anunciador del concierto
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La Casa da Cultura de Cee acoge este martes a las 12.00 horas el concierto didáctico 'Tubos do mundo' impartido por Xavier Lozano, músico multiinstrumentista que forma parte de formaciones musicales como Bufa & Sons, A Banda de Eliseo Parra o Tactequeté.

La actividad forma parte de la programación del XIII Mes da Fundación y va dirigida al alumnado de 1º e 2º da ESO del CPR Manuela Rial, IES Agra de Raíces e IES Fernando Blanco. Los asistentes al concierto comprobarán como el multiinstrumentista construye melodías musicales valiéndose de instrumentos insólitos.

'Tubos del mundo' es un concierto sorprendente en el que Xavi Lozano presenta su particular forma de relacionarse musicalmente con los objetos. . "Eu xa tocaba instrumentos de vento pero, fai anos, cando o meu avó rompeu o fémur, comecei a tocar a súa muleta. Desde entón non puiden deixar de soprar cousas”, dice.

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