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Cee

Batuco Tabanca pondrá música al primer aniversario solidario de la ONG Nanian en Cee

La actuación se llevará a cabo el 31 de octubre por la tarde en la Casa da Cultura 

Manuel Froxán Rial
21/10/2026 19:47
La cita solidaria es en la Casa da Cultura de Cee el sábado 31 de octubreDurabte la mañana de ayer la Casa da Cultura ceense acogió la proyección del cortometraje "As tres caídas de María Santiso" para los alumnos de ESO en la que participaron el director Roberto Alvite y las actrices Lucía Viega y Tatiana Mouro
La cita solidaria es en la Casa da Cultura de Cee el sábado 31 de octubre
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La Casa da Cultura de Cee acogerá el próximo 31 de octubre, a partir de las 18.00 horas, la gala de aniversario de la ONG Nanian Internacional España. Será una tarde llena de cultura y solidaridad en la que los asistentes se sorprenderán con la actuación de la formación Batuco Tabanca, grupo integrado por doce mujeres de origen caboverdiana residentes en Burela que harán una demostración de los cantos y ritmos de su tierra.

La ONG aprovechará para exponer sus esfuerzos en favor de la educación, la salud y el desarrollo social en Guinea Bissau. La celebración también permitirá apoyar la campaña 'Contenedor solidario', destinada a sufragar el transporte de material sanitario y educativo para donar a dicho país. 

El coste de la entrada será de 7 euros para personas adultas y 5 para niños. También se puede colaborar con donativos a través de la fila cero: ES47 2080 0022 0030 4005 1748 (adjuntando el concepto 'contenedor solidario').

Nanian anima a las familias y vecinos de Cee y su entorno a acudir a la gala. "Cada presenza suma apoio e cada achega axuda a que o material chegue ao seu destino", dice Hernany Lima Mendes, presidente de la ONG.

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