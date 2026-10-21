El BNG de Cee pide que se limpie la pista de juego del pabellón municipal

Esta semana se puso en marcha una nueva edición de la liga de fútbol sala de Cee EC

El BNG de Cee denuncia un problema de falta de limpieza y mantenimiento de la pista de juego del pabellón polideportivo municipal y pide que se ponga fin a esta situación, para evitar riesgos innecesarios para los deportistas debido a que el pavimento está muy resbaladizo por la acumulación de suciedad.

La formación asegura haber recibido quejas de usuarios coincidiendo con la puesta en marcha de un nuevo campeonato de la liga de fútbol sala. "Nos primeiros partidos puidose comprobar como as caídas dos xogadores eran continuas, con conseguinte risco de lesión", dicen.

Por ello, urgen a limpiar la pista y a hacer un mantenimiento correcto y continuado de la instalación, al tiempo que recuerdan que los nacionalistas ya solicitaron en su momento el cambio del pavimento de la instalación "por non ser o máis axeitado para as modalidades deportivas que se practican neste momento, principalmente fútbol sala e baloncesto", concluyen.