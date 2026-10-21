En marcha el curso de auxiliar de ayuda a domicilio de Cáritas de la UPA de Cee 

Acto inaugural Cedida

Cáritas de la Unidad Pastoral de Cee inauguró este miércoles su curso de auxiliar de ayuda a domicilio, que se extenderá hasta el 10 de noviembre.

Al acto de apertura acudieron la alcaldesa, Margot Lamela; la concejala de Promoción Económica, Belén Fernández; José Alberto Fernández Garralón, técnico del departamento de Formación y Empleo de Cáritas Diocesana; Desire Kouakou Tanoh, director de Cáritas y párroco de la UPA de Cee; Lucía González García, voluntaria de Cáritas; y Natali Asorey Zorraquino, profesora.

Dicha formación teórico-práctica de auxiliar de ayuda a domicilio se organiza por parte de Cáritas de la Unidad Pastoral de Cee - Diocesana de Santiago de Compostela. La formación consta de 60 horas y forma parte del programa financiado por la Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta, dentro de la convocatorio de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para fines de carácter social. Colabora en la iniciativa el Concello de Cee con la cesión del espacio formativo en el instituto Raíces de Cee.