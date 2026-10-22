El IES Fernando Blanco de Cee premia un año más la excelencia académica

Entrega de los premios Fernando Blanco, este viernes en Cee Fuentes Cee

El esfuerzo y los buenos resultados académicos tendrán este viernes su reconocimiento en Cee. La Fundación Fernando Blanco de Lema y el IES Fernando Blanco celebrarán, a partir de las 12.00 horas, la decimoquinta edición de los Premios Académicos Fernando Blanco, con los que distinguirán a cinco estudiantes por sus expedientes durante el curso 2025-2026.

Cada uno de los galardones está dotado con 500 euros, de los cuales 280 se entregarán en metálico y los 220 restantes en vales de compra para utilizar en establecimientos colaboradores. Para optar a los premios, los alumnos debían haber superado todas las materias en junio y alcanzado una nota media mínima de 8,5.

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En esta edición se reconocerán cinco expedientes correspondientes al módulo 2 de Educación Secundaria para Personas Adultas, primero de ciclo medio, primero de ciclo superior, tercero de ESO y primero de Bachillerato.

La ceremonia comenzará con la tradicional ofrenda floral que realizarán los estudiantes premiados ante el sepulcro de Fernando Blanco de Lema, situado en la capilla del propio instituto. Se trata de un gesto con el que la comunidad educativa mantiene vivo el recuerdo del fundador del centro.

Los premios comenzaron a concederse en el curso 2011-2012 con una doble finalidad: reconocer el rendimiento del alumnado y recuperar una tradición histórica de la institución. De hecho, el reglamento de 1886 ya contemplaba recompensar a los estudiantes con los mejores expedientes. En las catorce ediciones anteriores fueron distinguidos 70 alumnos.

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Al acto está prevista la asistencia de la directora xeral de Formación Profesional, María Eugenia Pérez Fernández, así como de la alcaldesa y representantes municipales de Cee, docentes, estudiantes, familias y patrocinadores.

La iniciativa cuenta con la colaboración de O Semáforo de Fisterra, Centro Comercial Finis Terrae, Aurora Sport, Todo Lar, Fersi Papelería, Cabo Sport, Parques e Xardíns Manuel García, Roberto G. Rigaut Mapfre, Inforneria, Abanca y Xeal-Energo Pro, que contribuyen a mantener estos reconocimientos académicos.