Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

El IES Fernando Blanco de Cee premia un año más la excelencia académica

Este viernes tendrá lugar la entrega de los Premios Académicos Fernando Blanco

A. Pérez Cavolo Carballo
22/10/2026 20:55
Entrega de los premios Fernando Blanco, este viernes en Cee
Entrega de los premios Fernando Blanco, este viernes en Cee
Fuentes Cee
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El esfuerzo y los buenos resultados académicos tendrán este viernes su reconocimiento en Cee. La Fundación Fernando Blanco de Lema y el IES Fernando Blanco celebrarán, a partir de las 12.00 horas, la decimoquinta edición de los Premios Académicos Fernando Blanco, con los que distinguirán a cinco estudiantes por sus expedientes durante el curso 2025-2026.

Cada uno de los galardones está dotado con 500 euros, de los cuales 280 se entregarán en metálico y los 220 restantes en vales de compra para utilizar en establecimientos colaboradores. Para optar a los premios, los alumnos debían haber superado todas las materias en junio y alcanzado una nota media mínima de 8,5.

Jorge Mira, Anne L'Huillier y el conselleiro de Educación Román Rodríguez, este jueves en Santiago

El baiés Jorge Mira vuelve a ejercer de anfitrión de una Premio Nobel en Galicia

Más información

En esta edición se reconocerán cinco expedientes correspondientes al módulo 2 de Educación Secundaria para Personas Adultas, primero de ciclo medio, primero de ciclo superior, tercero de ESO y primero de Bachillerato.

La ceremonia comenzará con la tradicional ofrenda floral que realizarán los estudiantes premiados ante el sepulcro de Fernando Blanco de Lema, situado en la capilla del propio instituto. Se trata de un gesto con el que la comunidad educativa mantiene vivo el recuerdo del fundador del centro.

Los premios comenzaron a concederse en el curso 2011-2012 con una doble finalidad: reconocer el rendimiento del alumnado y recuperar una tradición histórica de la institución. De hecho, el reglamento de 1886 ya contemplaba recompensar a los estudiantes con los mejores expedientes. En las catorce ediciones anteriores fueron distinguidos 70 alumnos.

VISITA GRUPO MADRID 1

El Museo Fernando Blanco de Cee lleva más de 5.300 visitas en lo que va de año y va camino de batir récords

Más información

Al acto está prevista la asistencia de la directora xeral de Formación Profesional, María Eugenia Pérez Fernández, así como de la alcaldesa y representantes municipales de Cee, docentes, estudiantes, familias y patrocinadores.

La iniciativa cuenta con la colaboración de O Semáforo de Fisterra, Centro Comercial Finis Terrae, Aurora Sport, Todo Lar, Fersi Papelería, Cabo Sport, Parques e Xardíns Manuel García, Roberto G. Rigaut Mapfre, Inforneria, Abanca y Xeal-Energo Pro, que contribuyen a mantener estos reconocimientos académicos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Entrega de los premios Fernando Blanco, este viernes en Cee

El IES Fernando Blanco de Cee premia un año más la excelencia académica
A. Pérez Cavolo
La cita solidaria es en la Casa da Cultura de Cee el sábado 31 de octubreDurabte la mañana de ayer la Casa da Cultura ceense acogió la proyección del cortometraje "As tres caídas de María Santiso" para los alumnos de ESO en la que participaron el director Roberto Alvite y las actrices Lucía Viega y Tatiana Mouro

Batuco Tabanca pondrá música al primer aniversario solidario de la ONG Nanian en Cee
Manuel Froxán Rial
Esta semana se puso en marcha una nueva edición de la liga de fútbol sala de Cee

El BNG de Cee pide que se limpie la pista de juego del pabellón municipal
Manuel Froxán Rial
WhatsApp Image 2026-10-21 at 13.18.45 (1)

En marcha el curso de auxiliar de ayuda a domicilio de Cáritas de la UPA de Cee
Diana Bergara