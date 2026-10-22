Icia Varela e Haruna Chatani poñen música este sábado ao Mes da Fundación na Casa da Cultura de Cee
'A música que nos une, os camiños que nos xuntan' é o título do seu concerto
Co concerto que este sábado 24 de outubro protagonizan na Casa da Cultura de Cee (20.30 horas) Icia Varela e Haruna Chatani rematará o programa do Mes da Fundación, no que un ano mais, houbo diversas propostas, tanto para os distintos niveis educativos dos centros educativos do Concello de Cee, como para o público en xeral.
No concerto titulado 'A música que nos une, os camiños que nos xuntan', a cantareira galega, Icía Varela, e a música xaponesa, Haruna Chatani, ofrecen unha proposta artística moi singular na que se mesturan as sonoridades tradicionais de Galicia e do Xapón, creando pontes entre culturas a través do koto, instrumento tradicional xaponés, e da pandeireta.
A malpicá, de Cerqueda, Icía Varela, é filóloga e unha das voces máis potentes do panorama actual da música tradicional galega. Pola súa banda, a nipona Haruna Chatani chegou a Camariñas a comezos do 2024, con 28 anos, co propósito de aprender español e acabou namorada da cultura galega.
Xuntas presentan un proxecto que mestura coplas e anacos tradicionais galegos, como muiñeiras, coa delicadeza dos instrumentos tradicionais nipóns. 'A música que nos une, os camiños que nos xuntan', simboliza a unión de dous mundos lonxanos que atopan puntos en común a través da música de raíz e a transmisión oral.