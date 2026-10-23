Cinco expedientes brillantes reflejan la excelencia académica del IES Fernando Blanco de Cee

Los cinco alumnos premiados por sus expedientes académicos Cristian Trillo

El esfuerzo, la constancia y los buenos resultados académicos tuvieron este viernes sus protagonistas en Cee. El salón de actos del IES Fernando Blanco se llenó para celebrar la decimoquinta edición de los Premios Académicos Fernando Blanco, que distinguieron a cinco estudiantes por sus expedientes durante el curso 2025-2026. Las calificaciones de los galardonados oscilaron entre el 8,84 y el 10.

Los reconocimientos recayeron en Julio César Sar Vázquez, de primero del ciclo medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas; Ana Lema Iglesias, de primero del ciclo superior de Mecatrónica Industrial; Clara Belforth Margarido, de tercero de ESO; Lucía Canosa Lestón, de primero de Bachillerato; y Maryuri Rosalin Alvarado Chicas, del módulo 2 de Educación Secundaria para Personas Adultas.

Cada estudiante recibió un premio valorado en 500 euros, repartidos entre 280 euros en metálico y 220 en vales de compra aportados por los establecimientos colaboradores. Para optar a los galardones era necesario haber aprobado todas las asignaturas en junio y obtener una media mínima de 8,5.

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La ceremonia comenzó con una ofrenda floral ante el sepulcro de Fernando Blanco de Lema, situado en la capilla del instituto. Ainara acompañó el homenaje con la gaita, interpretando el Himno del Antiguo Reino de Galicia, mientras que Noemí Calvo puso música al acto de entrega.

Las profesoras Chelo Trillo Lago y Sonia López Bugeiro condujeron la celebración en sustitución del habitual presentador, Darío Areas Domínguez, secretario de la Fundación. En las intervenciones de los premiados y de las autoridades estuvo muy presente la figura del fundador, cuyo legado permitió dotar a Cee de un centro educativo que contribuyó al desarrollo cultural y social de la comarca desde finales del siglo XIX.

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La entrega contó con la participación de la directora xeral de Formación Profesional, María Eugenia Pérez Fernández; el delegado territorial José Santiago Freire Abeijón; la alcaldesa de Cee, Margot Lamela Louzán; y la directora del instituto, Sofía Crespo, además de representantes municipales, docentes, familiares y alumnos.

Los premios, organizados por la Fundación Fernando Blanco de Lema y el instituto, recuperan una tradición recogida ya en el reglamento del centro de 1886 y retomada en el curso 2011-2012.

La celebración contó con la colaboración de Abanca, O Semáforo de Fisterra, Centro Comercial Finisterrae, Mapfre, Xeal-Energo Pro, Fersi Papelería, Todo Lar, Aurora Sport, Cabo Sport, Parques e Xardíns Manuel García e Inforneria.