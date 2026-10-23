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Cee

Daniel Ferradás, del IES Agra de Raíces de Cee, entre los 20 mejores expedientes de ESO de Galicia

El joven, que ya había destacado en competiciones matemáticas de ámbito estatal, recibe uno de los Premios Extraordinarios al Rendimiento Académico de la Xunta, dotados con 1.000 euros

A. Pérez Cavolo Carballo
23/10/2026 14:00
IES Agra de Raíces de Cee
IES Agra de Raíces de Cee
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Daniel Ferradás Lema vuelve a destacar por sus resultados académicos. El alumno del IES Agra de Raíces de Cee ha sido reconocido como uno de los 20 estudiantes gallegos galardonados con los Premios Extraordinarios de ESO al Rendimiento Académico correspondientes al curso 2025-2026, según la resolución publicada por la Xunta en el Diario Oficial de Galicia.

El reconocimiento supone un nuevo logro en la trayectoria de un estudiante que ya había demostrado sus capacidades, especialmente en matemáticas. En 2024, cuando cursaba segundo de ESO, Daniel consiguió el puesto 13º entre casi 6.000 participantes de su categoría en el concurso Canguro Matemático, una competición de ámbito estatal en la que participaron cerca de 25.000 alumnos de diferentes niveles educativos de toda España.

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Aquel resultado no fue un hecho aislado. El joven ya había conseguido una clasificación similar el año anterior, lo que puso de manifiesto su buen rendimiento en esta disciplina. Dos años después, suma a aquellos éxitos un reconocimiento que valora el conjunto de su expediente académico durante la Educación Secundaria Obligatoria.

El IES Agra de Raíces ya había felicitado públicamente a Daniel y a su familia cuando el estudiante se situó entre los veinte candidatos con mayor calificación de Galicia en las pruebas de estos premios.

Los galardones, convocados por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, tienen como finalidad reconocer el esfuerzo, la dedicación y los resultados de los estudiantes que completan la ESO con un rendimiento académico sobresaliente.

Para optar a ellos, los aspirantes debían haber cursado cuarto de ESO durante el pasado año académico y obtenido una nota media igual o superior a nueve en el conjunto de la etapa. Además, tuvieron que superar pruebas específicas de Lingua Galega e Literatura, Lengua Castellana y Literatura, primera lengua extranjera, Geografía e Historia y Matemáticas. Cada uno de los veinte premiados recibirá 1.000 euros y un diploma acreditativo, mientras que la distinción quedará reflejada en su expediente académico.

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