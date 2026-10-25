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Cee

El BNG de Cee insiste en la necesidad de reforzar la seguridad viaria en el municipio

Las nacionalistas proponen aprovechar la nueva anualidad del POS+ Adicional para acometer las actuaciones más necesarias

Redacción Carballo
25/10/2026 16:47
Los nacionalistas anuncian que volverán a llevar de nuevo al Parlamento la problemática viaria de Estorde
Representantes del BNG de Cee junto al parlamentario Óscar Insua (c), que llevó al Parlamente la peligrosidad de las vías ceenses
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El BNG de Cee reitera la necesidad de reforzar la seguridad viaria en las carreteras comarcales que atraviesan la localidad por cuanto cada cierto tiempo se suceden los atropellos de peatones, con consecuencias mortales en algunos casos. Los nacionalistas consideran que con la llegada del mal tiempo la peligrosidad de circular o transitar por esas vías se incrementa, por lo que urge actuar de inmediato.

El grupo entiende que, dado que al próximo pleno se va a llevar el POS+ Adicional, cuya consignación de 220.000 euros se va a destinar de forma íntegra a sufragar gasto corriente, es una buena ocasión para tomar medidas al respecto de la inseguridad viaria.

De esta forma, entienden que entre las prioridades a corregir están la de mejorar el alumbrado en los distintos pasos de peatones, así como la  señalización de los mismos y la iluminación intermitente de advertencia para conductores. También proponen recolocar aquellas plazas de estacionamiento que restan visibilidad tanto a conductores como a caminantes.

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