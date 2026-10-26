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Cee

La Diputación destina 18.000 euros a mantener vivo el legado del Batallón Literario en Cee

Valentín González Formoso y la alcaldesa Margarita Lamela firmaron un convenio para financiar el 80% del presupuesto del certamen

A. Pérez Cavolo Carballo
26/10/2026 14:20
Valentín González Formoso y Margot Lamela, este lunes durante la firma del convenio
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El legado del Batallón Literario da Costa da Morte continúa recibiendo apoyo institucional treinta años después de su nacimiento. La Diputación de A Coruña destinará 18.000 euros a financiar el Certame Literario Batallón da Costa da Morte, una iniciativa promovida por el Concello de Cee para recuperar y proyectar la memoria de aquel colectivo cultural.

El presidente provincial, Valentín González Formoso, y la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, firmaron este lunes el convenio de colaboración que regula esta aportación económica. La subvención representa el 80% del presupuesto total del proyecto, que asciende a 22.500 euros. Los fondos están destinados a financiar tanto la dotación económica del premio como las actividades culturales, los actos institucionales y las acciones de difusión vinculadas al certamen.

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El acuerdo supone un respaldo económico a una iniciativa que ha recuperado este año el nombre del Batallón Literario, coincidiendo con el trigésimo aniversario de su fundación.

El Batallón Literario da Costa da Morte se fundó en Cee el 1 de mayo de 1996 y desarrolló una intensa actividad cultural durante los últimos años de aquella década. El colectivo contribuyó a renovar la creación poética y narrativa gallega y a dar proyección a escritores vinculados con la comarca, convirtiéndose en una de las experiencias culturales más significativas de aquel período.

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Entre los autores relacionados con el movimiento figuran Modesto Fraga, Rafa Vilar, Miro Villar, Estevo Creus, David Creus, Concha Blanco, Marilar Aleixandre, Olga Novo, Yolanda Castaño y Chus Pato.

Tres décadas después, el certamen que lleva su nombre busca mantener presente aquella experiencia y favorecer la aparición de nuevas voces literarias en lengua gallega. González Formoso destacó durante la firma del convenio la importancia de respaldar iniciativas culturales que contribuyan a dinamizar el territorio, fomentar la creación artística y poner en valor el gallego.

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