Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

La Casa da Cultura de Cee acoge el sábado 31 la gala de primer aniversario de la ONG Nanian Internacional España

Habrá un concierto de Batuko Tabanka, grupo formado por doce mujeres de origen caboverdiana que darán a conocer cantos, ritmos y tradiciones de su país

Manuel Froxán Rial
27/10/2026 20:06
La cita solidaria es en la Casa da Cultura de Cee el sábado 31 de octubreDurabte la mañana de ayer la Casa da Cultura ceense acogió la proyección del cortometraje "As tres caídas de María Santiso" para los alumnos de ESO en la que participaron el director Roberto Alvite y las actrices Lucía Viega y Tatiana Mouro
La gala se llevará a cabo en la Casa da Cultura a partir de las 18.00 horas
AEC
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La ONG Nanian Internacional España cumple un año de vida y quiere compartir su trabajo con los vecinos de la Costa da Morte. Por ello, programa para el próximo sábado día 31 una gala de primer aniversario que va a tener como escenario la Casa da Cultura de Cee (18.00 horas). Durante la misma se dará a conocer el trabajo que desarrolla la entidad y su contribución a la educación, la salud y el desarrollo social de Guinea-Bissau, motivo por el que la gala servirá también para apoyar el envío de un nuevo contenedor solidario con material sanitario y educativo.

La celebración también contará con la actuación especial de la formación Batuko Tabanka, integrada por doce mujeres de origen caboverdiana y afincadas en Burela que llevarán a Cee sus cantos, ritmos y tradiciones.

Las entradas para esta gala solidaria cuestan 7 euros para adultos y 5 para niños y niñas. Todos los que quieran contribuir a través de las fila 0 pueden hacer efectivas sus donaciones a través del número de cuenta ES47 2080 0022 0030 4005 1748 (concepto: 'contenedor solidario').

 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La cita solidaria es en la Casa da Cultura de Cee el sábado 31 de octubreDurabte la mañana de ayer la Casa da Cultura ceense acogió la proyección del cortometraje "As tres caídas de María Santiso" para los alumnos de ESO en la que participaron el director Roberto Alvite y las actrices Lucía Viega y Tatiana Mouro

La Casa da Cultura de Cee acoge el sábado 31 la gala de primer aniversario de la ONG Nanian Internacional España
Manuel Froxán Rial
Valentín González Formoso y Margot Lamela, este lunes durante la firma del convenio

La Diputación destina 18.000 euros a mantener vivo el legado del Batallón Literario en Cee
A. Pérez Cavolo
Los nacionalistas anuncian que volverán a llevar de nuevo al Parlamento la problemática viaria de Estorde

El BNG de Cee insiste en la necesidad de reforzar la seguridad viaria en el municipio
redacción carballo
Este viernes tuvo lugar la entrega de los premios a los cinco mejores expedientes académicos del IES Fernando Blanco de Lema de Cee

Cinco expedientes brillantes reflejan la excelencia académica del IES Fernando Blanco de Cee
A. Pérez Cavolo