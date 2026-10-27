La Casa da Cultura de Cee acoge el sábado 31 la gala de primer aniversario de la ONG Nanian Internacional España

La gala se llevará a cabo en la Casa da Cultura a partir de las 18.00 horas AEC

La ONG Nanian Internacional España cumple un año de vida y quiere compartir su trabajo con los vecinos de la Costa da Morte. Por ello, programa para el próximo sábado día 31 una gala de primer aniversario que va a tener como escenario la Casa da Cultura de Cee (18.00 horas). Durante la misma se dará a conocer el trabajo que desarrolla la entidad y su contribución a la educación, la salud y el desarrollo social de Guinea-Bissau, motivo por el que la gala servirá también para apoyar el envío de un nuevo contenedor solidario con material sanitario y educativo.

La celebración también contará con la actuación especial de la formación Batuko Tabanka, integrada por doce mujeres de origen caboverdiana y afincadas en Burela que llevarán a Cee sus cantos, ritmos y tradiciones.

Las entradas para esta gala solidaria cuestan 7 euros para adultos y 5 para niños y niñas. Todos los que quieran contribuir a través de las fila 0 pueden hacer efectivas sus donaciones a través del número de cuenta ES47 2080 0022 0030 4005 1748 (concepto: 'contenedor solidario').