La Casa da Cultura de Cee acoge el sábado 31 la gala de primer aniversario de la ONG Nanian Internacional España
Habrá un concierto de Batuko Tabanka, grupo formado por doce mujeres de origen caboverdiana que darán a conocer cantos, ritmos y tradiciones de su país
La ONG Nanian Internacional España cumple un año de vida y quiere compartir su trabajo con los vecinos de la Costa da Morte. Por ello, programa para el próximo sábado día 31 una gala de primer aniversario que va a tener como escenario la Casa da Cultura de Cee (18.00 horas). Durante la misma se dará a conocer el trabajo que desarrolla la entidad y su contribución a la educación, la salud y el desarrollo social de Guinea-Bissau, motivo por el que la gala servirá también para apoyar el envío de un nuevo contenedor solidario con material sanitario y educativo.
La celebración también contará con la actuación especial de la formación Batuko Tabanka, integrada por doce mujeres de origen caboverdiana y afincadas en Burela que llevarán a Cee sus cantos, ritmos y tradiciones.
Las entradas para esta gala solidaria cuestan 7 euros para adultos y 5 para niños y niñas. Todos los que quieran contribuir a través de las fila 0 pueden hacer efectivas sus donaciones a través del número de cuenta ES47 2080 0022 0030 4005 1748 (concepto: 'contenedor solidario').