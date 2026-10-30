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Cee

Veinte años pidiendo que el autobús pase por Ameixenda: 425 vecinos llevan la demanda al Parlamento

El BNG traslada a la Xunta la reivindicación de los vecinos de esta parroquia de Cee

A. Pérez Cavolo
30/10/2026 15:32
Osca ínsua, Montse e Serxio Rodríguez parada Ameixenda
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BNG
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Cerca de dos décadas llevan los vecinos reclamando que los autobuses interurbanos entren en Ameixenda, en Cee, sin conseguir una solución. Ahora, la reivindicación ha vuelto a cobrar fuerza después de reunir 425 firmas el pasado septiembre para exigir que el transporte público realice las paradas previstas en el interior del núcleo de población y llegará al Parlamento de Galicia de la mano del BNG.

El diputado nacionalista Óscar Insua presentó varias iniciativas parlamentarias para solicitar que los autobuses cumplan las paradas contempladas en el Plan de Transporte Público de Galicia y en las condiciones del contrato de concesión del servicio. La reclamación se centra en que las líneas interurbanas que conectan Santiago, Muros, Cee y Fisterra utilizan actualmente la parada denominada Ameixenda II, situada fuera del núcleo de población, en las proximidades de la carretera AC-550.

Representantes del BNG comarcal junto al parlamentario Óscar Insua (c)

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Según denuncia el BNG, este emplazamiento carece de marquesina y no reúne las condiciones adecuadas de seguridad y accesibilidad. La situación obliga a los usuarios a desplazarse desde el interior de A Ameixenda hasta la carretera para poder utilizar el transporte público.

Las dificultades afectan especialmente a las personas mayores, a quienes tienen movilidad reducida y a los vecinos que no disponen de vehículo particular, para los que el autobús constituye una alternativa fundamental en sus desplazamientos cotidianos.

Dos paradas previstas en el interior

La formación nacionalista sostiene que el propio Plan de Transporte Público de Galicia contempla dos paradas dentro de A Ameixenda, identificadas como As Lamas e Igrexa, que figuran en los recorridos entre el CEIP Vila de Cee y O Ézaro, así como entre Cee y O Ézaro. Sin embargo, las líneas interurbanas que comunican Santiago, Muros, Cee y Fisterra no acceden a estos puntos y mantienen su parada en Ameixenda II, fuera del núcleo.

Esta diferencia entre los recorridos constituye el centro de la reclamación vecinal. Los residentes quieren que el servicio interurbano entre en A Ameixenda y permita utilizar las paradas interiores, evitando los desplazamientos hasta las inmediaciones de la AC-550.

Cada vez hai máis usuarios porque os prezos dos carburantes non deixan de subir, e a xente opta polo transporte público, pero a xestión do PP cos autobuses é unha desfeita, e aquí é ó único medio que existe, por desgrazaÓscar Insua

Óscar Insua considera que la Administración autonómica debe intervenir para garantizar un transporte público próximo y accesible para los habitantes de la parroquia. “Levamos ao parlamento esta demanda da veciñanza da Ameixenda co obxectivo de buscar unha solución rápida, porque non é de recibo que leven anos sen recibir unha resposta da Xunta de Galiza para facer algo que parece sinxelo de resolver”, manifestó el diputado.

Insua también vinculó esta situación con las quejas que, según el BNG, se están produciendo en otros puntos de la comarca por el funcionamiento del transporte interurbano. “Cada vez hai máis usuarios porque os prezos dos carburantes non deixan de subir, e a xente opta polo transporte público, pero a xestión do PP cos autobuses é unha desfeita, e aquí é ó único medio que existe, por desgraza”, afirmó.

El parlamentario del BNG Óscar Insua

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Por su parte, el portavoz municipal del BNG de Cee, Serxio Domínguez, recordó que su formación ya había reclamado anteriormente que los autobuses realizasen el recorrido por el interior de A Ameixenda. “Estamos ante unha vella reivindicación, pois xa hai anos que puxemos enriba da mesa a necesidade de que o transporte publico fixese o traxecto polo interior e non deixase a veciñanza sen a posibilidade de usar o bus para desprazarse a Cee ou a outras zonas da contorna”, señaló.

Domínguez expresó también su respaldo a la movilización de los residentes y cuestionó las modificaciones introducidas en el servicio después de su adjudicación.

“No concurso que gañou Monbus había unha parada marcada na Ameixenda, aínda que despois cambiaran sobre a marcha, co cal gañar un concurso e logo retocar as paradas non é de recibo”, sostuvo.

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