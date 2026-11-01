Cee avanza hacia su nueva depuradora con la futura cesión de 3.642 metros cuadrados en Brens
El BOE publicó la aprobación estatal del deslinde de la zona de servicio del puerto ceense
El proyecto de construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales en Cee ha dado un nuevo paso administrativo con la aprobación estatal del deslinde de la zona de servicio del puerto de Brens. La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), afecta a una superficie de 3.642 metros cuadrados cuya futura cesión al Concello permitiría avanzar en la disponibilidad de los terrenos necesarios para la infraestructura.
La resolución contempla la declaración de innecesariedad de esos terrenos para la protección y utilización del dominio público marítimo-terrestre, así como la solicitud al Ministerio de Hacienda para proceder a su desafectación. Este procedimiento constituye un paso previo a la eventual cesión de la superficie al Concello de Cee. Por tanto, la aprobación del deslinde abre una nueva fase administrativa para posibilitar su incorporación al proyecto.