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Cee

Una denuncia en Cee destapa una trama de hurtos en toda Galicia

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
04/11/2026 09:48
Investigación estafa Guardia Civil
Un Guardia Civil  investiga un delito de estafa
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La Guardia Civil de Carballo ha procedido a la detención de un varón y a la investigación de otro, ambos vecinos de Madrid, como supuestos autores de una veintena de delitos de hurto, estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal cometidos en Galicia.

La operación ‘Pitchu’, llevada a cabo por componentes del Equipo ROCA y con la colaboración de efectivos de la Guardia Civil de O Milladoiro y de la Policía Nacional de Santiago de Compostela y de Vigo-Redondela, se inició a mediados del pasado septiembre tras la denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Corcubión por una vecina de Cee.

La perjudicada, indica este miércoles un comunicado, comunicó que, tras depositar sus compras en el maletero de su turismo en el estacionamiento de un supermercado y ocupar el asiento del conductor, una mujer se aproximó a la ventanilla para advertirle de que se le habían caído unas monedas en la parte posterior del automóvil.

Al bajarse para comprobarlo y regresar instantes después, la víctima constató la sustracción de su bolso, que contenía su móvil, tarjetas bancarias y documentación personal.

Los investigadores practicaron las gestiones oportunas y lograron identificar la estructura del grupo e hilvanar su actividad itinerante.

El entramado estaba compuesto por cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, que se desplazaban por todo el territorio nacional empleando vehículos tipo SUV alquilados mediante identidades falsas.

Una vez situados en aparcamientos al aire libre de centros comerciales y establecimientos de alimentación, fijaban su objetivo en personas de avanzada edad cuando estas guardaban sus efectos en el maletero.

Mediante la técnica conocida como la siembra, una de las integrantes distraía al conductor alertándole de la supuesta caída de monedas al suelo o solicitándole indicaciones hacia centros médicos, floristerías o tanatorios.

Aprovechando ese momento de distracción, otro miembro accedía al vehículo por la puerta opuesta para apoderarse del bolso y abandonar el lugar de forma inmediata.

A continuación, los supuestos autores desbloqueaban el móvil y accedían a las aplicaciones de banca electrónica de los titulares para después acudir al cajero automático más próximo y retirar la totalidad del efectivo disponible en las cuentas antes de deshacerse de los efectos personales.

A través de este procedimiento, entre septiembre y octubre perpetraron un total de 20 hechos delictivos distribuidos por las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, generando un perjuicio patrimonial conjunto que asciende a 60.000 euros.

Una vez localizados los sospechosos, el 28 de octubre se llevó a cabo la detención del primero de los varones implicados en Santiago de Compostela, en una intervención que contó con el apoyo de componentes de la Guardia Civil de O Milladoiro y de efectivos de la Policía Nacional de la capital compostelana.

Posteriormente, el 30 de octubre, gracias a la cooperación de la Policía Nacional de Vigo-Redondela (Pontevedra), se procedió a la investigación de un segundo integrante de la organización, a quien se le atribuyen los mismos ilícitos penales.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Santiago de Compostela, cuyo titular ha ordenado el ingreso en prisión del detenido.

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