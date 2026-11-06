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Cee

Xeal y Paseniño impulsan un programa de inclusión, autonomía y respiro familiar

"Esta colaboración nos permite seguir creando oportunidades para niños y jóvenes con diversidad funcional y ofrecer a sus familias espacios de respiro y conciliación", dicen desde la asociación

Redacción Carballo
06/11/2026 19:53
Firma del convenio de colaboración entre Xeal y Paseniño
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XEAL y la Asociación Paseniño han renovado su colaboración para impulsar el programa '¡Inclúyeme! Espacios de participación, autonomía e inclusión', una iniciativa orientada a mejorar la calidad de vida, la autonomía y la participación social de personas con diversidad funcional o necesidades específicas de apoyo en la Costa da Morte, al tiempo que ofrece recursos de respiro, conciliación y acompañamiento a las familias. 

El proyecto, promovido por Paseniño, se desarrollará durante doce meses en la comarca, con base principal en Cee, y dará continuidad al trabajo realizado conjuntamente por ambas entidades en los últimos años para favorecer una inclusión real y efectiva de las personas con diversidad funcional en la vida comunitaria.

A través de este plan se pondrán en marcha actividades de ocio educativo, autonomía personal y habilidades sociales, propuestas deportivas y culturales inclusivas, acompañamiento a recursos comunitarios, acciones de apoyo y formación para familias, así como servicios de respiro familiar y conciliación. Además, durante los periodos no lectivos, especialmente en verano, se reforzará la programación con iniciativas específicas como el campamento inclusivo. 

La iniciativa está dirigida principalmente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con diversidad funcional, trastornos del neurodesarrollo o necesidades específicas de apoyo, así como a sus familias. También contempla actividades compartidas con personas sin necesidades específicas para fomentar experiencias inclusivas, relaciones naturales y una participación plena en la comunidad.

El programa busca aumentar las oportunidades de participación en actividades de ocio, deporte, cultura y vida comunitaria; favorecer la autonomía personal y las habilidades sociales; promover el bienestar físico y emocional; y ofrecer a las familias tiempos efectivos de respiro y conciliación. Asimismo, contempla el fortalecimiento de la coordinación con centros educativos, servicios sociales, entidades culturales y otros recursos de la comarca.

Desde XEAL destacan que “la colaboración con entidades como Paseniño permite contribuir a que las personas con diversidad funcional y sus familias dispongan de más oportunidades de participación, autonomía e inclusión en su propio entorno. Para la compañía es especialmente importante apoyar iniciativas que generan un impacto directo en la calidad de vida de las personas y refuerzan la cohesión social en la Costa da Morte”. 

Por su parte, desde la Asociación Paseniño señalan que “para nosotros es una alegría poder contar un año más con el apoyo de XEAL. El programa anterior tuvo una muy buena acogida y nos confirmó la importancia de dar continuidad a este tipo de apoyos, porque los avances en autonomía, participación y bienestar necesitan tiempo y estabilidad. Esta colaboración nos permite seguir creando oportunidades para niños, niñas, adolescentes y jóvenes con diversidad funcional y ofrecer también a sus familias espacios de respiro y conciliación. Agradecemos especialmente que XEAL siga confiando en Paseniño y contribuyendo a mantener recursos inclusivos en una comarca donde las opciones siguen siendo limitadas”.

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