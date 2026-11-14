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Cee

La antigua factoría ballenera de Caneliñas revive su historia de la mano de la CMAT

A. Pérez Cavolo
14/11/2026 19:45
Visita guiada a la antigua ballenera de Caneliñas, en Cee (4)
Visita guiada a la antigua ballenera de Caneliñas, en Cee 
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La antigua factoría ballenera de Caneliñas, en Cee, volvió a convertirse este sábado en un espacio para recuperar la memoria de una actividad que marcó parte de la historia de la Costa da Morte. Un grupo de participantes recorrió el entorno de las instalaciones durante una visita guiada organizada por la Costa da Morte Asociación Turística (CMAT), con el objetivo de conocer el pasado ballenero de la zona y la huella que dejó esta industria en el territorio.

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La actividad estuvo conducida por la guía Emma Gutiérrez, que acercó a los asistentes a la historia de la factoría y a la importancia que tuvo la actividad ballenera en el entorno. A través de sus explicaciones, los participantes pudieron profundizar en un capítulo del pasado industrial de la comarca que continúa formando parte de su patrimonio y de la memoria colectiva.

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La visita permitió abordar la relación entre la antigua instalación y el territorio en el que se encuentra, así como reflexionar sobre la necesidad de conservar y divulgar este legado. El recorrido reunió a personas interesadas en conocer una parte de la historia local vinculada a una actividad que dejó una profunda huella en la zona.

La iniciativa se desarrolló en el marco de las actividades promovidas por la CMAT para dar a conocer los recursos históricos, culturales y patrimoniales de la Costa da Morte de cara al congreso que se celebrará la próxima semana en el Parador de Muxía.

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