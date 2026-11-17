El BNG de Cee vuelve a trasladar sus prioridades de inversión al gobierno local para que las incluya en la cuentas de 2027
Humanización de Gures, saneameintos en la parroquia de A Pereiriña y ampliación de la traída de agua a Lires y Brens, son algunas de sus propuestas
El BNG de Cee ha presentado un escrito en el Concello en el que enumeran distintas necesidades a las que, a su entender, se les debería dar respuesta con cargo a los presupuestos de 2027.
Entre esas prioridades destacan la creación de becas de estudio para apoyar a las familias con menos recursos.
Abogan también por la puesta en marcha del servicio de comedor en la escuela infantil y por incrementar la partida de ayudas para entidades culturales y deportivas, calificando de "pírrica' la consignación prevista de 20o.100 euros.
En lo tocante a infraestructuras básicas, solicitan que se lleve el servicio de saneamiento a las zona rurales que carece del mismo, como es el caso de la mayoría de los núcleos de la parroquia de A Pereiriña.
Para el BNG otra prioridad debería ser ampliar la red municipal de agua para dar servicio a Lires y Brens; y la apertura de la vía de entrada a Borreiros, en Brens. En este apartado también demandan la elaboración de un plan para favorecer los accesos rodados a los colegios Agra Raíces y Vila de Cee, previa modificación de la normativa urbanística.
Los nacionalistas ven necesario asimismo acometer la humanización de Gures.