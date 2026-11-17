Los nacionalistas de Cee supervisando un vial del municipio junto al diputgado Óscar Insua Cedida

El BNG de Cee ha presentado un escrito en el Concello en el que enumeran distintas necesidades a las que, a su entender, se les debería dar respuesta con cargo a los presupuestos de 2027.

Entre esas prioridades destacan la creación de becas de estudio para apoyar a las familias con menos recursos.

Abogan también por la puesta en marcha del servicio de comedor en la escuela infantil y por incrementar la partida de ayudas para entidades culturales y deportivas, calificando de "pírrica' la consignación prevista de 20o.100 euros.

En lo tocante a infraestructuras básicas, solicitan que se lleve el servicio de saneamiento a las zona rurales que carece del mismo, como es el caso de la mayoría de los núcleos de la parroquia de A Pereiriña.

Para el BNG otra prioridad debería ser ampliar la red municipal de agua para dar servicio a Lires y Brens; y la apertura de la vía de entrada a Borreiros, en Brens. En este apartado también demandan la elaboración de un plan para favorecer los accesos rodados a los colegios Agra Raíces y Vila de Cee, previa modificación de la normativa urbanística.

Los nacionalistas ven necesario asimismo acometer la humanización de Gures.