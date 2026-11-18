Una representación teatral en la Casa da Cultura de Cee Archivo

La oferta cultural de este fin de semana en Cee presenta dos atractivas propuestas. La primera será el viernes 13 y consistirá en la presentación de la novela 'Retorno a la ballenera' del ceense Ernesto Penas Lado. El acto se llevará a cabo a las 19.30 horas en la Biblioteca Francisco Mayán.

Ernesto Penas nació en Cee en 1952, es biólogo y estuvo treinta años trabajando en la política pesquera común de la Unión Europea. También fue director xeral de Marisqueo e Acuicultura de la Xunta y ahora, ya jubilado, ejerce como presidente de la Comisión Internacional do Atún Atlántico y del Grupo de Expertos de Pesca de la IUCN.

Es autor de varios libros sobre gestión pesquera, así como articulista y conferenciante. En 1922 publicó 'La furna', un thriller psicológico y de intriga. Ahora llega el turno de 'Retorno a la ballenera', ambientada en la Costa da Morte y en la antigua factoría ballenera de Caneliñas.

En la presentación del viernes el autor estará acompañado por el técnico de gestión cultural del Concello e historiador, Víctor Castiñeira.

'Porque lo digo yo'

La otra cita cultural del fin de semana llegará el sábado día 21 con la última de las representaciones del IV Ciclo de Teatro Amador (CITA). La compañía asturiana El Hórreo pondrá en escena la comedia 'Porque lo digo yo'. La trama gira en torno a una mujer que trata de resolver asuntos pendientes, pero todo se complica. La cita es a las 20.00 horas en el Auditorio de la Casa da Cultura.