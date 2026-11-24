El BNG dice que el PP destina millones de euros a la sanidad privada en vez de reforzar servicios en el hospital de Cee
"Se queremos un hospital comarcal de mellor calidade, o domingo hai que telo claro: o voto máis útil é o do BNG", dice
El BNG da Costa da Morte acusa a la Xunta de "facer negocio coas grandes empresas, en vez de reforzar os servizos nos centros médicos e hospitais públicos". Para los nacionalistas las listas de espera no pueden convertirse "nunha xustificación permanente" para la externalización de los servicios sanitarios.
El BNG considera "especialmente preocupante esta decisión no caso do hospital comarcal da Costa da Morte, onde precisamos ampliar a carteira de servizos, incorporar especialistas e garantir unha atención sanitaria de proximidade". El diputado Óscar Insua incide en que “os recursos públicos deben servir prioritariamente para fortalecer os servizos públicos".
El parlamentario nacionalista finaliza diciendo que “se queremos un hospital en Cee con máis servizos e de mellor calidade, o vindeiro domingo hai que telo claro, o voto máis útil é o do BNG, porque o PP só entende de privatizar os servizos públicos”.