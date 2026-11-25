La Banda de Música de Oleiros interpretando 'Carmen', de Bizet EC

La Banda de Música de Cee y la Banda da Escola Municipal de Música de Oleiros (Bemmo) ofrecerán el próximo sábado en el Auditorio Baldomero Cores de la capital ceense (19.00 horas) un concierto muy especial, en el que la música gallega las bandas sonoras de cine tendrán especial protagonismo.

La banda oleirense fue seleccionada este año como una de las tres finalistas en la categoría de Bandas de Música Popular de los XIII Premios Martín Códax de la Música. Este reconocimiento, otorgado por la asociación Músicas ao Vivo, sitúa a esta formación entre los proyectos más destacados del panorama musical gallego actual.

La Bemmo nació en 2001 siendo su primer director Juan B. Bernat. En 2005 organizó el I Festival de Bandas de Oleiros, que va ya por su XVII edición.

En el año 2009 participa por primera vez en el III Certame Galego de Bandas de Música consiguiendo el 1º Premio dentro de la Sección Segunda. En el año 2105, con motivo de su segunda participación, obtuvo el 2º Premio en el IV Certame Galego de Bandas de Música.

A partir del año 2016 participa regularmente en intercambios autonómicos con bandas de Calahorra (2016, A Rioja), Puzol (2017, Valencia), Aguilar de Campoo (2019, Palencia) y Yeles (2025, Toledo).

En octubre de 2021 toma las reiendas de la agrupación el director D. Nilo García Armas, dándole a la Bemmo una visión renovada: una perspectiva contemporánea, pero manteniendo el espíritu tradicional de la agrupación. Un claro ejemplo de esta nueva dimensión es el caso del concierto ‘Carmen’, de Bizet, finalista el pasado mes de mayo en la categoría de Bandas de Música Popular en la XIII edición de los Premios Martín Códax de la Música.