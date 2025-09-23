Corcubión se prepara para las fiestas de las Mercedes

Presentación del cartel de la fiesta de las MercedesEC

La parroquia de San Marcos de Corcubión prepara su segunda fiesta patronal, la Virgen de las Mercedes, que mañana 24 tiene su día grande. La parroquia presentó el programa festivo, que se prolongará hasta el sábado 27.

Este año se realizaron dos peditorios independientes, el primero para restaurar y dorar las coronas de la Virgen, y el segundo para la fiesta, agradeciendo la colaboración de todos. Las coronas de la Virgen y su Divino Hijo y en cetro se presentarán y bendecirán el día de la fiesta. Mañana habrá misas a las 9 y la solemne a las 12, con la coral Airiños de Quenxe. Habrá procesión, sesión vermú con Lupe y por la tarde juegos. El jueves habrá misa a San Roque y el sábado, certamen coral y verbena.