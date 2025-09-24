Fiesta de las Mercedes

Procesión de las Mercedes en CorcubiónFuentes Cee

La localidad de Corcubión celebró este miércoles el día grande de las Mercedes, con actos litúrgicos y lúdicos. Tras la misa solemne, partía la procesión por las calles principales, en una jornada soleada con temperaturas veraniegas.

También se estrenaron las coronas de la Virgen, recién restauradas y doradas, con bendición incluida. Hubo sesión vermú con Lupe y por la tarde, juegos para los más pequeños en el Campo do Rollo. Este jueves habrá misa en honor a San Roque y el sábado, Certame Coral de Corcubión a las 20, y concierto de Black (23.00) y disco CDC.