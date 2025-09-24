Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Bergantiños

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Corcubión

Fiesta de las Mercedes

La Virgen estrenó las coronas recién restauradas

Redacción
24/09/2025 22:00
Procesión de las Mercedes en Corcubión
Procesión de las Mercedes en CorcubiónFuentes Cee

La localidad de Corcubión celebró este miércoles el día grande de las Mercedes, con actos litúrgicos y lúdicos. Tras la misa solemne, partía la procesión por las calles principales, en una jornada soleada con temperaturas veraniegas. 

También se estrenaron las coronas de la Virgen, recién restauradas y doradas, con bendición incluida. Hubo sesión vermú con Lupe y por la tarde, juegos para los más pequeños en el Campo do Rollo. Este jueves habrá misa en honor a San Roque y el sábado, Certame Coral de Corcubión a las 20, y concierto de Black (23.00) y disco CDC.

Te puede interesar

José Marcote durante el pleno de la moción de censura en Fisterra

José Marcote no continuará como concejal del PSOE en Fisterra
Redacción
Una de las marquesinas en mal estado del Concello muxián

El BNG exige al gobierno local la instalación de nuevas marquesinas
Natalia Serrano
CEIP Milladoiro de Malpica

O colexio Milladoiro de Malpica gaña o primeiro Premio Na Lingua que eu falo
Redacción
A directora xeral, co alcalde e membros do goberno local, onte, de visita no centro

A Aula Nómade do IES larachés, exemplo de calidade para a Xunta
Redacción