Más de medio centenar de personas secundan la protesta por el centro de día de Corcubión

Manifestación en Corcubión por el centro de día - Fuentes Cee

Alrededor de medio centenar de personas se concentraron este miércoles por la tarde en Corcubión para reclamar a la Xunta la puesta en marcha de un centro de día en la localidad. La protesta se llevó a cabo ante el edificio destinado a acoger un servicio por el que se lleva años esperando.

Entre los concentrados figuraban los integrantes del grupo de gobierno nacionalista de Corcubión, que el día anterior difundió un comunicado animando a los vecinos a sumarse a esta movilización en demanda de un servicio considerado como esencial para Corcubión y el resto de la comarca fisterrana.

La acción reivindicativa sigue a la campaña de recogida de firmas emprendida por la Plataforma Xuntos polo Centro de Día, que desembocó en la presentación de 1.300 rúbricas en la sede de la Consellería de Política Social e Igualdade. El mismo colectivo fue el convocante de la protest, en la que se acabó leyendo un manifiesto reivindicativo.

En apoyo a la demanda se posicionó también Ucin Galicia, formación que exige a la Xunta y al Concello que se coordinen para poner en funcionamiento cuanto antes unas instalaciones que llevan diez años cerradas. Para ello piden también que se elabore un cronograma oficial en el que se establezcan plazos concretos.