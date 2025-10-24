Modesto Fraga presentará en Corcubión su nuevo libro ‘As almas da Fisterranía’

Cartel de la presentación 'As almas da Fisterranía' en Corcubión CEDIDO

El escritor y periodista Modesto Fraga presenta hoy su nuevo libro ‘As almas da Fisterranía’ (Medulia, 2025) en la capilla del Pilar de Corcubión, a las ocho de la tarde. El acto contará con la participación de Rafael Mouzo Lago, exalcalde de Corcubión; Juanma Abelleira Ronquete, músico de la histórica orquesta Nova Palma; y del propio autor.

La obra, que reúne una selección de artículos, relatos e investigaciones publicados por Fraga en diferentes medios a lo largo de más de dos décadas, constituye una mirada profunda y emotiva al imaginario simbólico de la fisterranía. A través de una serie de textos que combinan la memoria, la crónica y la reflexión cultural, el autor invita a redescubrir el valioso legado histórico y humano de la Costa da Morte.

En sus páginas se entrelazan referencias clásicas con la mítica ciudad sumergida de Dugium, las antiguas peregrinaciones al fin del mundo, la riqueza toponímica y lingüística del territorio, así como episodios ligados a su patrimonio material e inmaterial. El libro también recuerda algunos de los naufragios más célebres ocurridos en la costa.

Con esta publicación, Modesto Fraga consolida una trayectoria marcada por la divulgación cultural, la recuperación de la memoria histórica y la defensa del patrimonio gallego.